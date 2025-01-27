EA и Hazelight представили новый геймплейный трейлер кооперативного приключения Split Fiction

Издательство Electronic Arts и разработчик Hazelight выпустили трейлер «кооперативного геймплея» нового приключенческого экшена Split Fiction, который выйдет 6 марта для PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Split Fiction - это кооперативное приключение с разделённым экраном, в котором две писательницы, Мио и Зои, оказываются в ловушке своих собственных историй. Чтобы вырваться на свободу, им придётся освоить новые способности, работать в команде и преодолевать многочисленные испытания в фантастических и фэнтезийных мирах.
Ключевые особенности:
- Кооперативный геймплей: игра создана для двоих, с возможностью кроссплатформенной игры и использования Friend's Pass, чтобы пригласить друга бесплатно.
- Разнообразие механик: на каждом уровне игроков ждут уникальные способности, головоломки, платформеры, стелс и даже танцевальные баттлы с обезьянами или схватки с злыми котятами.
- История дружбы: героини пройдут путь от взаимного непонимания до настоящей дружбы, объединяя усилия, чтобы преодолеть созданные их собственным воображением препятствия.
Выглядит интересно. По сути It Takes Two 2. Куча разнообразных механик и локаций. Честно, жду. Мало от каких игр получал так много удовольствия, как от It Takes Two. За всё прохождение, так и не устал от игры, т.к. разработчики постоянно подкидывали что-то новое
Ну и здесь, на PG, сходу видят woke. Даже если разработчики и добавил главных ГЕРОИНЬ чисто из-за повестки, то пусть. В A Way Out - мы играли за двух мужиков. В It Takes Two - за мужа и жену. В этой игре будем играть за двух подруг. Не вижу проблем. Пока баланс по количеству персонажей различных полов (мужчина/женщина), в рамках этих трех игр соблюдается. Да и главное здесь не это. Если сюжет не будет источать повестку, а сама игра будет столь же веселой и интересной, как It Takes Two, то будет прям прекрасно. Для меня скорее этот момент критичный, нежели "гг - девушка"
Офигеть. Фарес превзошел себя. Молодец. Весна получается прям афиг. Сток игр крутых.
Фарес, eби братишка!
ух ты, выглядит как очередной громкий провал, нраится
очередная woke-игра
Почему? Потому что главные героини - это героини? Тогда Stellar Blade - тоже woke игра. Ведь ГГ - девушка. Nier Automata - тоже woke игра, ведь ГГ - девушка. Байонетта - woke игра, ведь ГГ - девушка. Список можно продолжать довольно долго
Но тут девушки две и они довольно радужные
По-моему, вполне обычные девушки. Не пик красоты конечно, но и не уродины. Обычные
за мужика, конечно же, нельзя играть. Ну-ну