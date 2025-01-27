EA и Hazelight представили новый геймплейный трейлер кооперативного приключения Split Fiction

Издательство Electronic Arts и разработчик Hazelight выпустили трейлер «кооперативного геймплея» нового приключенческого экшена Split Fiction, который выйдет 6 марта для PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Split Fiction - это кооперативное приключение с разделённым экраном, в котором две писательницы, Мио и Зои, оказываются в ловушке своих собственных историй. Чтобы вырваться на свободу, им придётся освоить новые способности, работать в команде и преодолевать многочисленные испытания в фантастических и фэнтезийных мирах.

Ключевые особенности: