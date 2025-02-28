Опции доступности Split Fiction включают пропуск контрольных точек

До выхода Split Fiction от Hazelight осталось меньше недели, и разработчик поделился подробностями об опциях доступности, которые помогут игрокам настроить игру под свои нужды. Одним из важных нововведений является возможность пропуска контрольных точек, что удобно для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете, не переживая о сложности прохождения.

Кроме того, игра предложит субтитры с дополнительным фоном, закрытые субтитры и упрощенный ввод с заменой кнопок и покачивания стиков. Также будет доступна настройка чувствительности, возможность переназначения управления и регулировка получаемого урона.

Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и PC. Основной сюжет длится 14-16 часов, а побочные задания увеличивают игровое время.