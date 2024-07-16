Разработчики Splitgate намекают на некий анонс 18 июля

Компания 1047 Games, известная по игре Splitgate, анонсирует что-то новое 18 июля. В своем официальном Twitter разработчик опубликовал короткий ролик, на котором изображен человек с надписью "RHINOK" на броне. В твите говорится: "Через три дня ты мой".

Хотя это и не официальный анонс, более чем вероятно, что речь идет о Splitgate 2. Фанаты наверняка помнят броню RHINO - это вполне может быть ее разновидность. Разработчик прекратил поддержку оригинала в сентябре 2022 года, потратив много времени на переработку старых систем и контента. Вместо того чтобы заниматься периодическими обновлениями, она хотела бы работать над сиквелом с "революционными, а не эволюционными изменениями" для фанатов.

Разработанная на движке Unreal Engine 5, следующая Splitgate также будет free-to-play шутером с порталами. Оригинал по-прежнему остается в онлайне, хотя он более или менее мертв: на момент написания статьи в Steam насчитывалось 338 одновременных игроков. Тем не менее, с пиком в 67 724 игрока и рейтингом "Очень положительный" (из 111 370 пользовательских отзывов 91 процент положительных), будет интересно посмотреть, как проявит себя сиквел.