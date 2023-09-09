Серии игр Spyro исполняется 25 лет ©

Спайро, маленький фиолетовый дракон, главный герой некоторых из самых знаковых игр эпохи PSX, по-прежнему остается «драконом» даже в продажах, несмотря на то, что прошло ровно 25 лет с тех пор, как первая глава серии 2D-платформеров появилась на любимой консоли Sony 90-х годов. Фактически, несколько дней назад команда Toys for Bob объявила, что количестве проданных копий Reignited Trilogy на PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch превысило 10 миллионов.

10 сентября 1998 года на первой консоли Sony появилась игра, которую вряд ли можно забыть: первая глава Spyro, за которой последовали Ripto's Rage и Year of the Dragon, представляет собой одну из самых высоких точек в истории 3D-платформеров, и это безусловно, одна из игр, которая больше, чем любая другая, принесла инновации в новорожденный мир трехмерных видеоигр.

Эта известность, безусловно, связана с большим мастерством и дальновидностью Insomniac Games, той же студии, которая сейчас работает над Marvel's Spider-Man 2: команда создала код, который позволял загружать игровой мир по мере приближения игрока к определенной области уровня, чтобы создавать небольшие трехмерные миры, невероятно большие для того времени.