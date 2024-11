Завтра Spyro Reignited Trilogy появится в Game Pass

Spyro Reignited Trilogy появится в Xbox Game Pass (Standard и Ultimate) завтра, 12 ноября. Пакет содержит первые три игры франшизы — Spyro the Dragon, Ripto's Rage и Year of the Dragon — и визуально переработан.

Spyro Reignited Trilogy изначально была выпущена в 2018 году для PS4 и Xbox One. Затем, год спустя, в 2019 году, переделанные игры Spyro вышли на Nintendo Switch и ПК. Оригинальные игры были эксклюзивными для PlayStation (1998-2000), а фиолетовый дракон в то время служил талисманом для системы Sony.