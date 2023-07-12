В STALCRAFT запустили праздничный режим "Арена Ворона"

С 12 июля в STALCRAFT доступен специальный режим "Арена Ворона" в честь девятой годовщины проекта, разработчики приготовили сюжетные задания, бои на арене, боевой пропуск и награды.

Отправляйтесь в Бар, где можно поговорить с опытным сталкером "Макс Ворон". Персонаж организовал настоящую Арену с битвами за звание чемпиона.

Битвы на арене представляют собой PvEvP контент, помогите вашей команде отразить волны монстров, боссов и других игроков.

Активирован специальный боевой пропуск с вознаграждением. Также добавили тематический кейс с обликами и акционные наборы.

Узнать все подробности по режиму можно в обучающем видеоролике от EXBO. Дополнительно внутри игры выдают набор предметов за выслугу лет.