Зима в STALCRAFT: X: ледяные аномалии, боссы и новогодние сюрпризы

Погрузитесь в праздничную атмосферу Зоны Отчуждения и испытайте себя в новых приключениях.

Этой зимой в STALCRAFT: X игроков ждет грандиозное событие — старт зимнего сезона “Операция Криостазис”. В Зоне появились уникальные зимние артефакты и аномалии, ледяные мутанты, которые внушают трепет, и новогодние боссы, готовые проверить сталкеров на прочность.

В рамках события каждый игрок может нарядить собственную новогоднюю елочку. Украшения находятся в ящиках, бочках, подарках, спрятанных по всей Зоне, а также выпадают из гнезд мутантов, случайных событий и новогодних аирдропов. Чем богаче будет украшена елка, тем больше окажется получаемая ежедневная награда. Украшенная елка участвует в специальном событии, где занявшие высокие места в рейтинге сталкеры получат особые призы.

Сезон не только радует праздничной атмосферой, но и щедр на эксклюзивные предметы. Среди них — новая научная броня "Антарес", специально созданная для экстремальных условий Зоны.

Не пропустите возможность исследовать зимнюю Зону, собрать редкие ресурсы и испытать себя в схватках с ледяными мутантами. Зимние приключения уже начались — присоединяйтесь к STALCRAFT: X и станьте частью этой истории!

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