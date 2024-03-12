Бывший игровой директор Thunderful Games будет отвечать за издание S.T.A.L.K.E.R. 2

Несмотря на всеобщий скепсис вокруг выхода ожидаемого продолжения культового S.T.A.L.K.E.R., релиз шутера все же может состояться в этом году. На это намекает недавнее пополнение в студии GSC Game World, которая, несмотря на кризис игровой индустрии и сокращения, обзавелась новым топ-менеджером. К команде разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl присоединился ветеран игропрома и бывший игровой директор Thunderful Games Агостино Симонетта, который будет отвечать за издательское направление студии.
Как сообщается, Симонетта будет отвечать за развитие студии и издание будущих проектов, в частности S.T.A.L.K.E.R. 2. Такое крупное назначение означает, что GSC Game World стремится сохранить независимость и самостоятельно издавать собственные игры на ПК и консолях. Очевидно, студия работает не только над шутером, но и над другими проектами, которым потребуется рука опытного руководителя.
Рад, что наконец-то могу поделиться своим новым приключением. 1 марта я присоединился к GSC Game World в качестве главного коммерческого директора, курирующего издательскую деятельность и развитие бизнеса. Очень рад, что смогу внести свой вклад в настоящий и будущий успех такой талантливой команды.
— написал Агостино Симонетта.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему назначен на сентябрь этого года для ПК и консолей Xbox Series.
Погуглил что за Thunderful Games и увидел кучу одного лишь инди среди которых есть невероятные хиты как "Bridge Constructor: The Walking Dead" и "Deadly Premonition 2".
У второй части чуть ли не худший показатель графика/оптимизация среди игр вообще.
Какой то лошпед из индюшной студии присоединился, фанатики всралкера чорнобуля в восторге и верят в очередную сказку про игру, которой даже нет
Ну игра то есть. Билд думаю кому интересно было запускал. Только он вообще не играбельный был (в отличие от тех же билдов тень чернобыля) и по тому майскому билду понятно, что игра не выйдет в этом году в хорошем состоянии. Надо ещё самопождог офиса устраивать аля диверсия 😄
СТАЛКЕР 2 пусть играют на Украине и в Прибалтике , да в Америке с Европой ... PS: А , Мы , будет в играх слушать - Родную Речь ....