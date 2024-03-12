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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 901 оценка

Бывший игровой директор Thunderful Games будет отвечать за издание S.T.A.L.K.E.R. 2

Gutsz
Новости

Несмотря на всеобщий скепсис вокруг выхода ожидаемого продолжения культового S.T.A.L.K.E.R., релиз шутера все же может состояться в этом году. На это намекает недавнее пополнение в студии GSC Game World, которая, несмотря на кризис игровой индустрии и сокращения, обзавелась новым топ-менеджером. К команде разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl присоединился ветеран игропрома и бывший игровой директор Thunderful Games Агостино Симонетта, который будет отвечать за издательское направление студии.

Как сообщается, Симонетта будет отвечать за развитие студии и издание будущих проектов, в частности S.T.A.L.K.E.R. 2. Такое крупное назначение означает, что GSC Game World стремится сохранить независимость и самостоятельно издавать собственные игры на ПК и консолях. Очевидно, студия работает не только над шутером, но и над другими проектами, которым потребуется рука опытного руководителя.

Рад, что наконец-то могу поделиться своим новым приключением. 1 марта я присоединился к GSC Game World в качестве главного коммерческого директора, курирующего издательскую деятельность и развитие бизнеса. Очень рад, что смогу внести свой вклад в настоящий и будущий успех такой талантливой команды.

— написал Агостино Симонетта.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему назначен на сентябрь этого года для ПК и консолей Xbox Series.

-8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Navigor506

Погуглил что за Thunderful Games и увидел кучу одного лишь инди среди которых есть невероятные хиты как "Bridge Constructor: The Walking Dead" и "Deadly Premonition 2".

1
FireLion1993
-2
001fess

У второй части чуть ли не худший показатель графика/оптимизация среди игр вообще.

-1
Starbit

Какой то лошпед из индюшной студии присоединился, фанатики всралкера чорнобуля в восторге и верят в очередную сказку про игру, которой даже нет

0
luVol

Ну игра то есть. Билд думаю кому интересно было запускал. Только он вообще не играбельный был (в отличие от тех же билдов тень чернобыля) и по тому майскому билду понятно, что игра не выйдет в этом году в хорошем состоянии. Надо ещё самопождог офиса устраивать аля диверсия 😄

0
Go_Ra

СТАЛКЕР 2 пусть играют на Украине и в Прибалтике , да в Америке с Европой ... PS: А , Мы , будет в играх слушать - Родную Речь ....

0