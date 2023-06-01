S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 386 оценок

Энтузиасты взломали билд S.T.A.L.K.E.R. 2

©
Sefast
Новости

Энтузиасты с Discord-сервера «RedProjects» нашли ключ дешифровки от недавно слитой сборки «S.T.A.L.K.E.R. 2: HoC».

Главное меню из S.T.A.L.K.E.R. 2

Теперь все желающие пока могут просмотреть модели через Umodel/Fmodel.

,,Ключ дешифровки. tKQV3IAeBfvdBBTyD8kqhnsxus0xUlgH - 32, 0x744b515633494165426676644242547944386b71686e737875733078556c6748 - 64 в хексе. Ключи для ассетов (для вьюера - первый)."

Билд можно запустить, скачав и переместив файл PalCoreAPI.dll в директорию \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.
Ошибку ucrtbased.dll можно решить закинув файл прикрепленный к посту в \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра является временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

40
36
Последние посты по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры
В сети нашли авторов утечки билда S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 ГБ - это не хакеры
В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб
В сеть слили билд S.T.A.L.K.E.R. 2 на 200 гб
Новый геймплейный отрывок S.T.A.L.K.E.R. 2
Новый геймплейный отрывок S.T.A.L.K.E.R. 2
Комментарии: 36
Ваш комментарий
maksfighter

ни чего себе 3 скриншота взломали, осталось 199 гб

20
csander2025

Уже запустили вообще то игру... Проснись. В дискорде уже идут трансляции во всю...

0
Михаил Исламов csander2025

Ссылку можно?

0
BillyVan Михаил Исламов

есть магнет ссылка в вестнике того самого сталкера

0
Михаил Исламов BillyVan

Я имею ввиду стрим.

0
richthegxd Михаил Исламов

Здесь человек ждет загрузку

-1
04Korez

На батон уже смотреть можно в игре или ещё пока рано?

10
agula98

Можно будет смотреть как горят жопы GSC Game World когда билд полностью расшифруют

0
Wolframium13

Так вон же он, на втором скрине.

1
TAPAKAH222

Опоздали. Его уже едят:

11
csander2025

Уже можно игру запустили

0
Dmitry_Quant

уже хакнули, нужно просто dll закинуть в папку с игрой.

0
Михаил Исламов
2
Fart_REP

можно ссылку на файлы пожалуйста?

0
Dmitry_Quant Fart_REP

в вк ищи группу Вестник «Того Самого Сталкера»

там все есть

0
NegativePolygon

Ну офигеть вообще, я просто в шоке. Я даже не уверен что у меня потянет эта игра

0
Антон Родоченко
0
NegativePolygon

Реально что ли?

0
Саша Зазулькин NegativePolygon

+

0
KosiakS

Вполне нормальные текстуры для тестового билда.

-1
Абабков Денис

Этот скрин напомнил игру в которую не верят в плане графики

0
BillyVan KosiakS

да что тут можно понять, скрин явно не отображает того, что у игрока на экране

1
Комментарий удален
Dmitry_Quant

они не верят что эмпрес девушка, они не верили в взлом, но они верят в бога. Лол

-2
xion76

200 гб мусора.

0
Михаил Исламов

Прям таки нашли. Где? Это ж не какая нибудь связка ключей от квартиры. Взломали? Как? Не брутфорсом же.

-1
BillyVan

а говорили, что это никогда не взломают, что таких билдов сотни и бла бла бла

0
Михаил Исламов BillyVan

Так в том то и дело, откуда ключик ещё и так быстро?

-1
BillyVan Михаил Исламов

Ну не совсем ключк от игры, но прогресс есть. Люди ответственные за запуск говорят, что скоро можно будет вообще в игру играть

0
Zolq Михаил Исламов

какой ключик нафиг? тут обход. любую систему можно обойти, не обязательно ломать защиту. хотя ты бы это знал будь твои знания программирования хотя-бы на уровне джуна, так что простительно.

-2
Михаил Исламов Zolq

Я вроде так и спросил, "как"? Ну слава богу тыжпрограммист подтянулся...

0
Кибер_Монах
-3
Озверин

конечно, не знаю, как они "нашли ключ"...
Но посмеяться над умниками, которые говорили под прошлой новостью, что утечка ничего не стоит, что невозможно взломать - бесценно.

но, вообще, такие сливы не одобряю.

-6
Михаил Исламов

Без ключа тот архив мусор так-то.

-2
Озверин Михаил Исламов

ну, так, судя по всему, на данный момент есть и то и другое. И меня это не удивляет совершенно. то, чего и стоило ожидать, по-моему. так стоило ли нести чушь, что "это ничего не даст"?
сундук без ключа всегда как-то перспективнее, чем ни ключа, ни сундука.
Есть методы брутфорса, есть фишинг, есть социальная инженерия, риск саботажа или промышленный шпионаж - сотни путей добиться взлома или утечки недостающих данных.

0
Zolq

а я одобряю, но плюс тебе поставил за первый абзац

0