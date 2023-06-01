Энтузиасты взломали билд S.T.A.L.K.E.R. 2

Энтузиасты с Discord-сервера «RedProjects» нашли ключ дешифровки от недавно слитой сборки «S.T.A.L.K.E.R. 2: HoC».
Теперь все желающие пока могут просмотреть модели через Umodel/Fmodel.
,,Ключ дешифровки. tKQV3IAeBfvdBBTyD8kqhnsxus0xUlgH - 32, 0x744b515633494165426676644242547944386b71686e737875733078556c6748 - 64 в хексе. Ключи для ассетов (для вьюера - первый)."
Билд можно запустить, скачав и переместив файл PalCoreAPI.dll в директорию \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.
Ошибку ucrtbased.dll можно решить закинув файл прикрепленный к посту в \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра является временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
ни чего себе 3 скриншота взломали, осталось 199 гб
Уже запустили вообще то игру... Проснись. В дискорде уже идут трансляции во всю...
Ссылку можно?
есть магнет ссылка в вестнике того самого сталкера
Я имею ввиду стрим.
Здесь человек ждет загрузку
На батон уже смотреть можно в игре или ещё пока рано?
Можно будет смотреть как горят жопы GSC Game World когда билд полностью расшифруют
Так вон же он, на втором скрине.
Опоздали. Его уже едят:
Уже можно игру запустили
уже хакнули, нужно просто dll закинуть в папку с игрой.
можно ссылку на файлы пожалуйста?
в вк ищи группу Вестник «Того Самого Сталкера»
там все есть
Ну офигеть вообще, я просто в шоке. Я даже не уверен что у меня потянет эта игра
Реально что ли?
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Вполне нормальные текстуры для тестового билда.
Этот скрин напомнил игру в которую не верят в плане графики
да что тут можно понять, скрин явно не отображает того, что у игрока на экране
они не верят что эмпрес девушка, они не верили в взлом, но они верят в бога. Лол
200 гб мусора.
Прям таки нашли. Где? Это ж не какая нибудь связка ключей от квартиры. Взломали? Как? Не брутфорсом же.
а говорили, что это никогда не взломают, что таких билдов сотни и бла бла бла
Так в том то и дело, откуда ключик ещё и так быстро?
Ну не совсем ключк от игры, но прогресс есть. Люди ответственные за запуск говорят, что скоро можно будет вообще в игру играть
какой ключик нафиг? тут обход. любую систему можно обойти, не обязательно ломать защиту. хотя ты бы это знал будь твои знания программирования хотя-бы на уровне джуна, так что простительно.
Я вроде так и спросил, "как"? Ну слава богу тыжпрограммист подтянулся...
конечно, не знаю, как они "нашли ключ"...
Но посмеяться над умниками, которые говорили под прошлой новостью, что утечка ничего не стоит, что невозможно взломать - бесценно.
но, вообще, такие сливы не одобряю.
Без ключа тот архив мусор так-то.
ну, так, судя по всему, на данный момент есть и то и другое. И меня это не удивляет совершенно. то, чего и стоило ожидать, по-моему. так стоило ли нести чушь, что "это ничего не даст"?
сундук без ключа всегда как-то перспективнее, чем ни ключа, ни сундука.
Есть методы брутфорса, есть фишинг, есть социальная инженерия, риск саботажа или промышленный шпионаж - сотни путей добиться взлома или утечки недостающих данных.
а я одобряю, но плюс тебе поставил за первый абзац