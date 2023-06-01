Энтузиасты взломали билд S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

Энтузиасты с Discord-сервера «RedProjects» нашли ключ дешифровки от недавно слитой сборки «S.T.A.L.K.E.R. 2: HoC».

Теперь все желающие пока могут просмотреть модели через Umodel/Fmodel.

,,Ключ дешифровки. tKQV3IAeBfvdBBTyD8kqhnsxus0xUlgH - 32, 0x744b515633494165426676644242547944386b71686e737875733078556c6748 - 64 в хексе. Ключи для ассетов (для вьюера - первый)."

Билд можно запустить, скачав и переместив файл PalCoreAPI.dll в директорию \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.

Ошибку ucrtbased.dll можно решить закинув файл прикрепленный к посту в \Windows\Stalker2\Binaries\Win64.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 2023 год. Игра является временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.