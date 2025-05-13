Mod.io объявила о сотрудничестве с GSC Game World

Платформа Mod.io, предоставляющая кроссплатформенную поддержку модов для игр, объявила о сотрудничестве с GSC Game World:
У нас долгая история со S.T.A.L.K.E.R., уходящая корнями в эпоху ModDB, и вечная любовь к их сообществу моддеров. Итак, мы невероятно гордимся тем, что подтверждаем наше партнерство с GSC Game World для обеспечения официальной кроссплатформенной поддержки модов для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в течение этого года. Увидимся в зоне! - сообщается в небольшом пресс-релизе.
Напомним, что поддержка модов и официальный SDK планируется в свежих патчах, что выйдут в течение 2025 года.
Без слез в базовую игру пока и не поиграешь. Особенно смешно видеть такие заявления разрабов на оф. странице игры в Стиме:
Иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение, облучение разнообразят игру
Динамическая смена погоды и цикл дня и ночи добавят еще больше реализма в игровой процесс,
когда в игре спать вообще не нужно (потребность гасится энергетиками - очень реалистично же, да?), а боты (просто сидящие на базах болванчики, а также торгаши, техники, медики и какие-то ключевые квестовые NPC) приклеены к своим местам и даже не пытаются создать хоть какую-то видимость жизнедеятельности. Мутанты тоже ведут себя одинаково в любое время суток. В чём тут "реализм" динамической смены погоды и цикла дня/ночи?)
З.Ы. Мастерскую игры в Стиме запилить пусть не забудут. Модификации этой игре жизненно необходимы.
Врятли выйдет что, то вау. Они в течении или концу года обещали дать полноценный инструментарий мододелам. Но видимо по губе им дали. А не инструменты.
Так, что в лучшем случае если и будет что, то похожее на мастерскую стима. То от силы адонами. Проще говоря мелкие толи моды. То ли огрызки уже имеющихся данных в игре в другом виде.
Естественно, что разрабы сами должны, в первую очередь, перелопачивать самые сложные и кривые моменты (в т.ч. технические) в игре. У мододелов даже при всех инструментах и желании не вышло бы переделать всё и прыгнуть выше головы. Другой вопрос, насколько тут вообще GSC пошевелится.
Мне бы хотелось, на самом деле, чтобы игру до ума довели (пусть и при помощи модов в том числе, допустим), но пока чёт тоже есть сомнения.
Нормальные моддеры не имеют связей с GSC. Потому свободны в своём творчестве. Это "сотрудничество" может обернуться цензурированием контента модов. Эта контора(GSC) не славится дружелюбностью к фанатам игры...
Если учесть, что авторы сиквела сами положили болт на сеттинг игры и её канон(если таковой имел место), то их участие в моддинге может быть полезным только в техническом плане... ааа, так они и в техническом плане бездари. Стало быть GSC бесполезны для сферы моддинга.
Да поскорей бы уже! С полноценными модами игра хотя бы заживет! Надеюсь с выпуском инструмента они слишком долго тянуть не будут!