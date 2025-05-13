Mod.io объявила о сотрудничестве с GSC Game World

Платформа Mod.io, предоставляющая кроссплатформенную поддержку модов для игр, объявила о сотрудничестве с GSC Game World:

У нас долгая история со S.T.A.L.K.E.R., уходящая корнями в эпоху ModDB, и вечная любовь к их сообществу моддеров. Итак, мы невероятно гордимся тем, что подтверждаем наше партнерство с GSC Game World для обеспечения официальной кроссплатформенной поддержки модов для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в течение этого года. Увидимся в зоне! - сообщается в небольшом пресс-релизе.

Напомним, что поддержка модов и официальный SDK планируется в свежих патчах, что выйдут в течение 2025 года.