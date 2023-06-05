Несколько совершенно новых 4К-скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

В сеть просочился новый набор 4K-скриншотов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Эти скриншоты не относятся к недавно просочившимся сборкам разработчиков и выглядят действительно отполированными.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 планируется эпический, нелинейный сюжет. Более того, ваш выбор будет влиять как на краткосрочные последствия, так и на глобальные результаты. Действие игры будет происходить в Чернобыльской зоне отчуждения, и в ней появятся новые локации наряду со старыми.



В игре будет использоваться движок Unreal Engine 5, а дата выхода первоначально была намечена на 2022 год. В июне 2022 года компания GSC GameWorld объявила, что выход игры отложен до 2023 года, что уже маловероятно.



Предполагаю, что мы узнаем больше об игре через несколько дней. Возможно, GSC GameWorld представит игру на Xbox Showcase. А если этого не произойдет, мы можем увидеть S.T.A.L.K.E.R. 2 на Summer Game Fest 2023.