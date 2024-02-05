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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 861 оценка

Представлен трейлер фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of The Zone

butcher69
Новости

Вышел трейлер фанатского кинопроекта S.T.A.L.K.E.R. Shadow of The Zone, финансирование для съемок которого было собрано через Kickstarter. На создание фильма было собрано около 320 тысяч долларов.

Фильм, созданный американским режиссером Стивеном Хэнкоком, расскажет историю о сталкере-одиночке, который выступает проводником для группы наемников, следящих за паранормальным сигналом.

Студия Хэнкока ранее занималась фанатскими проектами во вселенной SCP, посвященной загадочным и аномальным явлениям, предметам, локациям и существам.

-9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
SGate

Выброс взяли из Атмосфер для Зова Припяти от КромКруака ))

0
saa0891

Видимо денег собрали только на съёмку подвалов и леса на аномалии и мутантов не хватило.

0
001fess

Это точно сталкер? Такая же и игра будет, все по-американски.

0
PolGhost

Сейчас налетят с фразами "фу, на английском? Даже смотреть не буду" или "Нет атмосферы Сталкера, гадость", ну и т.д. и т.п.

-1
Sweety_Mustard

так ведь ее и нет. Все свеженькое, покрашенное, чистое.

Просто какие-то чуваки вышли в страйкбол поиграть. Было бы что-то годное - быстренько бы перевели, а это никому не нужно.

0