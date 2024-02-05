Представлен трейлер фанатского фильма S.T.A.L.K.E.R. Shadow of The Zone

Вышел трейлер фанатского кинопроекта S.T.A.L.K.E.R. Shadow of The Zone, финансирование для съемок которого было собрано через Kickstarter. На создание фильма было собрано около 320 тысяч долларов.
Фильм, созданный американским режиссером Стивеном Хэнкоком, расскажет историю о сталкере-одиночке, который выступает проводником для группы наемников, следящих за паранормальным сигналом.
Студия Хэнкока ранее занималась фанатскими проектами во вселенной SCP, посвященной загадочным и аномальным явлениям, предметам, локациям и существам.
Выброс взяли из Атмосфер для Зова Припяти от КромКруака ))
Видимо денег собрали только на съёмку подвалов и леса на аномалии и мутантов не хватило.
Это точно сталкер? Такая же и игра будет, все по-американски.
Сейчас налетят с фразами "фу, на английском? Даже смотреть не буду" или "Нет атмосферы Сталкера, гадость", ну и т.д. и т.п.
так ведь ее и нет. Все свеженькое, покрашенное, чистое.
Просто какие-то чуваки вышли в страйкбол поиграть. Было бы что-то годное - быстренько бы перевели, а это никому не нужно.