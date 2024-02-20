Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 трудятся над оптимизацией - игра будет плавно работать на видеокартах уровня GTX 1060

После публикации эффектного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2 и очередного переноса даты релиза, казалось, разработчики из студии GSC Game World вновь уйдут в утомительное молчание. К счастью, этого не случилось, представители студии стали намного активнее общаться с представителями СМИ и делиться свежими подробностями. Вероятно, это один из положительных признаков того, что игра все таки выйдет в сентябре этого года. Нам остается только надеяться, что переносов больше не будет, а пока разработчики поведали немного об оптимизации S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
В разговоре с китайским изданием Gamersky сотрудники GSC Game World заявили, что техническое состояние S.T.A.L.K.E.R. 2 является главным приоритетом всей команды. Разработчики хотят добиться плавного игрового процесса и как следует оптимизировать множество процессов в игре, чтобы сделать её играбельной даже на маломощных системах. Во многом, именно цель добиться хорошей оптимизации повлияла на переносы дат релиза.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не берутся сейчас озвучивать финальные системные требования к игре. По их словам, они все еще активно работают над оптимизацией и занимаются шлифовкой различных аспектов. В GSC Game World ставят перед собой цель достичь 60 FPS на консоли в режиме производительности. Для ПК будет же доступен широкий ассортимент настроек, который позволит запускать шутер на слабом железе. Среди минимальных требований может оказаться видеокарта уровня GTX 1060, поскольку именно это GPU используется для запуска тестовой сборки игры и оптимизации.
Неделю назад GSC Game World поделилась атмосферным музыкальным сопровождением игры. Оценить саундтрек и оптимизацию S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет 5 сентября 2024 на ПК и Xbox.
Да. Да. Верим)
В последнем ролике геймплея у них даунгрейд графики сильный был. Так что вполне верится.
Как будто всратый графон это залог оптимизации)))))))
Тут не только в графике дело. Оптимизация это дело очень трудоёмкое. Недостаточно просто вырезать те или иные визуальные эффекты. Есть механики, которые не заметны глазу но при этом играют в угоду оптимизации. Будь то обрезка геометрии вне поля зрения игрока. Отключение теней так же вне поля зрения игрока. Упрощение геометрии на дальних дистанциях, деспавн всякой живности в определенном радиусе от игрока и многое другое. То что графен был порезан (в чем я сомневаюсь, ибо пре рендер всегда стараются выкрутить на Макс для привлечения издателей) я сомневаюсь. Из последних игр 23 - 24 года, хорошая оптимизацию я могу вспомнить лишь в lies of P, elden ring, resident evil и days gone (хотя последнее вроде пораньше вышло)
Вот это пример хорошей оптимизации, когда игра может выдать минимальные 30 кадров, даже на всратом ведре.
из перечисленного не графен только удаление процессорных врагов в радиусе от грока. потому что нет врага нет проблемы. и всякие физические гильзы с временем жизни туда можно отнести.
все остальное в основном графон и если боги даровали унреал энжин 5 почти весе из перечисленного он делает из коробки если не лезть в какую то дич по типу удаления источников света и заменой его на псевдо свет прямо в шейдерах материала.
Я имел ввиду речь о технической части. А не визуальной. Формально все это относится к графике крайне скудно. Так как процесс скрыт от взгляда игрока. чего не скажешь о визуальных эффектов по типу освещения и прочего. Автор имел ввиду визуальную часть. Я же говорю про тезническую
Новости идут: Смута-Сталкер2-Смута-Сталкер2 и т.д.
Допустим щас ждалкер на текущий момент 3я новость на странице, то смута спустя еще десять новостей, после смуты сталкера новостей не видел. Ты уверен что правельно новости видишь?
У меня свое вИдение!
Я так и подумал. Как и следящих за бг, они кроме бг3 новостей не видят
Без RTX ты сломаешь все зубы об батон))
С графоном как на той демке с Gamescom, она вообще должна на 1050ti идти
Опять обещаниями кормят. что у них совсем совести нет у этих?
Ахаха. Я посмеялся с этой новости)
Ждемс
а как же всякие ртх и т.д. ? Технологии
А нафиг они вообще нужны? Что с РТХ что без, разница не столько коллосальна. А вот производительность существенно падает. Незнаю как другим, но от потери реал тайм отражений игра мало что потеряет. Тем более если говорить о производительности. Запускаешь игру, включаешь РТХ говоришь пару раз "Ого неплохо" и все. До конца игры хре́н ты о них вспомнишь.
Длла тебе в помощь, остальное хрень.
Молодцы, стараются, чтобы даже люди со слабым железом могли норм поиграть, надо будет поддержать разработчиков.
Только умалишенный их будет поддерживать с учётом того, что происходило и что будет в этой игре. Друг давно отменил предзаказ
Как может работать то чего нет,эти тупые пустобрёхи до сих пор не показали ни одного реального геймплейного ролика с механиками,нпс,мутантами,A-lifr,я так понимаю осенью будет очередной обсёр с переносом,уже какой по счёту будет пятый перенос Карл,новости по этой игре просто какой то тотальный хлам.
Про Метро Эхсудус так же говорили. xD)
Посмотрим. К слову а купить то её вообще можно будет, или онли торрент идишон? )
Она будет в подписке game pass. Хотя я уверен, что игра будет багованая до ужаса
Непризнаю я всякие геим пасы, какой прикол с этими подписками. Либо купить, либо торрент. Раньше вообще диски были, воны до сих пор лежат, надо поставил поиграл. Вот цифра лучше, инторнета нет и соси бибу. Дошло вообще до подписок.
Разрывная! Юморишь, юморишь!
Может.
Я сомневаюсь,что эта игра вообще будет работать))
Фигней какой то страдают,им надо не на древнюю 1060 в минималках ровнятся,а хотя бы на 1660,она хоть посвежей будет.
Им доказать надо что игра вообще существует
владельцы 1060 заминусуют пек-пек
в теории чем на более широкий спектр железа можно оптимизировать тем лучше. но думается по производительности гпу графика может быть масштабируема в каких то предела потерей графики. потом правда начнет ломаться освещение если оно крутое и влияет на геймплей. а вот ограничение по памяти более серьезная проблема и потенциально дорогая проблема и тут бы наверно стоило списать все карты в которых меньше 8гб врам. но у тощего хбокс мало памяти а игра должна выйти и на него если она в экосистеме хбокс делается.
Для этого уже был слит старый (по заявлению ПЫС) билд игры.
Поздравляю владельцев версии 1060 на 3гб.
Не всё потеряно.
Очень сильно сомневаюсь,что разрабы тестят на 3 гиговой версии,полюбому на 6 гиговой,на дворе 2024 а не 2020,когда еще на 4-3 гига видюхами,можно было как то поиграть,в тяжелые и графонистые игры.
На это поколение консолек со скрипом хватит.fsr в помощь.
Как же подгорает у владельцев более современных видеокарт от таких новостей.Да как так то...ролотном питался пол года что бы 3060 Ти взять,или по уши в кредиты залез.А тут какие то школьники получают практически идентичный игровой опыт,и копейки не заплатив)
Интересно что надо иметь в голове что бы писать подобный бред,владельцы современных видеокарт наоборот будут рады если это поделие будет летать на их видяхах,конечно в том случае если оно вообще хоть когда нибудь выйдет и будет не полным дерьмом что бы был смысл вообще в это играть,но зная рукожопов из GSC можно с уверенностью сказать что с оптимизацией будет всё очень печально как и с тонной багов.Ещё замечу что раньше всё таки там были разработчики которые отлично знали свой движок сейчас уже давно тех разрабов нет (я вообще не уверен что у них есть хоть какие то адекватные разрабы судя по тому что игру уже четыре раза переносили) и движок у них UE5 и то что игра будет "плавно" работать на 1060 это просто смешно,хотя от них можно ожидать всего чего угодно и возможно плавно это у них 15FPS.
допустим у меня подгорит если какую либо игру решать сделать с приоритетом на старые пека а новым мощным пека будет нечем заняться вместо того чтоб выжимать 1080р 30фпс и не будут реализованы графоны которые могли быть дешево и легко реализованы и не будут реализованы все графоны. а значится дорогой новенький ПеКа просто золотой унитаз и век игор не видать. и тб хоть как то нагрузить пека только сходить в дср 8к навернуть для стабильных 30 фпс.
желтый пекафейс с баттхертом. жпег
Ну это исключительно твои проблемы,если в какой то игре нет RTX или ещё каких то графических наворотов меня это вообще не волнует,главное что бы в целом картинка была на приличном увроне и не было откровенной халтуры,хотя если игра интересная то и картинка уже не прямо так важна,многие инди проекты имея посредственный графон кудя интересней всяких ААА с навороченным графоном,запредельными системными требованиями и унылым гемйплеем,от красивой пустышки не получаешь ни какого удовольствия.
Ну конечно, кроме сталкера нету же больше игр) И, к слову 3060ти - в хлам устаревшая карта, нашел что привести в пример. Кому надо, уже давно обновились, а школьники как сидят в своей доте/кс на старом железе, так и будут сидеть. И кстати, ты правда веришь, что там что-то выйдет дельное?)
P.S. У самого 3070ти и уже в 2к нормально хрен что запустишь без ДЛСС, скоро видимо на 4ю серию придётся менять.
Сейчас бы брать сталкер 2 и обобщать на всю индустрию)Школьники не только в КС играют,себе то не ври!Они по факту во все играют практически.Фпс по меньше ,мыла по больше.А так все тоже самое .А то что ребятки на топовых ведяхах только рады будут...То что я вижу в комментах постоянно говорит об обратном.
Ага, потому что на релизе будет графика уровня первого Сталкера. :))
Кому надо чтобы игра шла плавно на 1060? Пустая трата времени и средств.
Тут пол сайта сидит на этом старье))
У меня другая инфа, пол Пегача на 4090 сидят
Тошнит от этого лицемерия комментаторов. Для вас игру оптимизируют, делают то, что сейчас редкость, а вы ëрничаете и показываете свою украфобию. Радуйтесь, что над игрой так упорно трудятся, а не выкатывают сырой мусор, который пашет абы как))
Бедолаги тестовую сборку на 1060 запускают. Совсем денег нет видать.
Для помойки типа 1060 может быть лишь одна оптимизация - кастрация всего и вся, либо графон изначально печальный и потом просто скажут: "это ради оптимизации, мы заботимся о бомжах".
нит ти што у миня 1060 далжна тянут фсе игриии вон в майнкрапфе жеж нармальный эф пэ эс значит Аптимиизациию завизли