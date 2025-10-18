ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 633 оценки

Улучшения движка STALKER 2 придется подождать; сначала выйдет обновление 1.7

GSC Game World сообщила о своих планах по дальнейшему развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В настоящее время они сконцентрированы на выпуске двух обновлений. Как было объявлено в официальном Discord-канале, прежде всего будет выпущен патч 1.7. И лишь после этого STALKER 2 должен получить обновление движка (Unreal Engine 5.5.4).

Правда, пока не известно, что предложит обновление 1.7. По слухам, он будет сильно отличаться от патча 1.6 и вместо нововведений в нем будет сделан акцент на улучшение баланса игры и исправление технических ошибок.

Игроки ожидают, что обновление 1.7 выйдет еще в этом году. Возможно, патч выпустят 20 ноября, аккурат к первой годовщине STALKER 2; именно на эту дату запланирован выход версии для PlayStation 5.

Следует также добавить, что заявление разработчиков о том, что патч выйдет до улучшения движка, не означает, что за ним последует переезд игры на новый движок. Вероятнее всего, в этом году мы получим как минимум версию 1.8 (возможно, оба патча), а изменения в движке будут внесены в феврале или марте 2026 года.

Кроме того, в разработке находится и первое крупное дополнение для игры.

И лишь после этого STALKER 2 должен получить обновление движка (Unreal Engine 5.5.4).

Ага а потом понадобиться ещё 148 фиксов что бы починить тонну новых багов и вернуть это поделие хотя бы в то состояние которое было до этого.

Посмотрел видос от Радича про патч 1.6 ну не может же быть настолько криворуких рукожопов, что там происходит с НПС и мутантами это полный кринж, еще и с анимациями тонны косяков.

Я конечно охреневаю, они до сих пор не сделали возможность выбирать сколько времени спать.

Ну так Хомосеки из Гей Ворлд набрали школоту безмозглую, вот и сидят по кругу пускают патчи, для видимости что что-то делают и вносят.

Посмотрел видос от Радича про патч 1.6

Про бинокль он говорит? Если не говорит, то не канон.

Ну, по классике это 0.1.7.

Да ладно, сильно не нагнетай уже, 0.7 версия

Ты тоже зашел почитать нытье укравших игру с торрента?

Оруууу, 0.7 betta?

Ну, игрульку чинят, это радует, глядишь, к нг получим хорошую, стабильную версию

Чинят, чтобы потом поломать переездом на новую версию движка ;)

на данный момент с в техническом плане уже более менее нормально играется, лично меня только лоды растительности и деревьев раздражают. игре катастрофично не хватает контента! старых лаб, и локаций и связанных с ними квестов, и эмбиент нормальный.

Вот все ховнятся, а мне кажется когда выйдут все патчи, дополнения. Когда модкит доделают, выйдет ру озвучка игра станет очень достойным приемником оригинала.

достойным приемником оригинала

Смешно, оно уже стало самым большим обсером в истории игропрома, и в оригинальную трилогию патчами не завозили механики и элементы которые должны быть изначально на релизе в игре, добавить пнв спустя почти год после релиза это показывает насколько кастрированный и недоделанный кусок вывалил эти рукожопы и это еще спустя тонну переносов.

на оригинал вроде тоже переносы были по хрен знает скок лет

Мало ли что было раньше, всё развивается как раньше уже не делают, сейчас делают так как в Сталкер 2

я думаю это правельное решение всё успеется не чего не горит многие ещё даже не начинали играть в сталкер 2 как и я подажду улудшений и русскую озвучку

Ну может через лет 5 поиграю

там вне основного сюжета делать нефиг, можешь чисто его и сейчас пройти.

Не хватает ''Чистого Неба'' без них вообще не тру.

