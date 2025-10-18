Улучшения движка STALKER 2 придется подождать; сначала выйдет обновление 1.7

GSC Game World сообщила о своих планах по дальнейшему развитию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В настоящее время они сконцентрированы на выпуске двух обновлений. Как было объявлено в официальном Discord-канале, прежде всего будет выпущен патч 1.7. И лишь после этого STALKER 2 должен получить обновление движка (Unreal Engine 5.5.4).

Правда, пока не известно, что предложит обновление 1.7. По слухам, он будет сильно отличаться от патча 1.6 и вместо нововведений в нем будет сделан акцент на улучшение баланса игры и исправление технических ошибок.

Игроки ожидают, что обновление 1.7 выйдет еще в этом году. Возможно, патч выпустят 20 ноября, аккурат к первой годовщине STALKER 2; именно на эту дату запланирован выход версии для PlayStation 5.

Следует также добавить, что заявление разработчиков о том, что патч выйдет до улучшения движка, не означает, что за ним последует переезд игры на новый движок. Вероятнее всего, в этом году мы получим как минимум версию 1.8 (возможно, оба патча), а изменения в движке будут внесены в феврале или марте 2026 года.

Кроме того, в разработке находится и первое крупное дополнение для игры.