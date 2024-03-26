В сети появились закулисные фото захвата движений для S.T.A.L.K.E.R. 2

В зарубежных игровых журналах стали активно публиковаться интервью с представителями студии GSC Game World. Разработчики публично напоминают, что ожидаемый релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox состоится уже в сентябре этого года. Новые детали про саму игру, к сожалению, не были озвучены, но зато у нас есть возможность оценить процесс захвата движений.
Журналисты опубликовали несколько закулисных снимков из личного архива команды GSC Game World. На фото показан процесс захвата движений, которые впоследствии использовались для создания рядовых анимаций игрока в S.T.A.L.K.E.R. 2. Как отмечается, съёмки захвата движений для игры проходили ещё в период с 2022 по 2023 год. Тогда разработчики активно работали над сюжетными кат-сценами и доработкой анимаций. Сейчас же идет финальная полировка проекта.
Напомним, ранее студия в интервью для китайского издания Gamersky заявила, что надеется добиться в S.T.A.L.K.E.R. 2 отличной оптимизации. Шутер должен будет хорошо работать даже на бюджетных видеокартах, хотя возможно, для этого потребуется пожертвовать настройками графики.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему запланирован на 5 сентября 2024.
Ну когда же он выйдет ?.Или опять будут батоном кормить?.
Как бы не обсирали игру я всё же надеюсь игра нормальная получится
скоро выйдет,такими темпами должен к 2030 подоспеть,но это не точно...
Это они только сейчас захватывают движение??? Или Я что-то не понял, игра вроде как должны выйти в этом году.
Нет, они уже работали с захватом движений, скорее всего разбавление анимацией, на стадии полировки игры - это нормально
Ты прочитай внимательно и поймёшь
не уж то их заставили работать?
а я ещё жду, пока олд концепт доработают, что на хрей 2.0
А студия кстати хороша, интересно, где они это снимают