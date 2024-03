Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стал доступен на консолях

Трансляция Xbox Partner Preview преподнесла особый сюрприз: Microsoft анонсировала трилогию S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, которая сегодня выходит на консолях Xbox Series X|S и Xbox One. Ранее на этой неделе об этом просочилась и информация о PlayStation.

В комплект входят игры «Сталкер»: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Игры доступны в пакете за 40 долларов или по отдельности за 20 долларов каждая. Очевидно, что если вам нужны все три, покупка пакета — это лучший вариант с точки зрения стоимости.

«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo», — заявили в Microsoft.

Игры являются родными для Xbox One, но в них можно играть и на Xbox Series X|S благодаря обратной совместимости. Позже в этом году выйдет патч для Xbox Series X|S, который представит «дополнительные графические улучшения и другие функции». Также в будущем появится поддержка модов.

Захар Бочаров из GSC Game World рассказал Microsoft, что главным приоритетом студии в этом пакете была адаптация компьютерных игр для консолей так, чтобы это было приятно и естественно.

«Мы создали все с нуля, гарантируя, что игрой будет легко управлять и в нее будет комфортно играть», — сказал Бочаров.

В консольных версиях теперь есть «колесо выбора оружия», обновленное с целью поддержки контроллеров.

«Этот проект разрабатывался долгое время, поэтому мы уделили большое внимание деталям, чтобы эта классическая компьютерная игра могла понравиться совершенно новой консольной аудитории», — заявили в Microsoft.