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S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy 06.03.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
10 3 оценки

Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стал доступен на консолях

monk70
Новости

Трансляция Xbox Partner Preview преподнесла особый сюрприз: Microsoft анонсировала трилогию S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, которая сегодня выходит на консолях Xbox Series X|S и Xbox One. Ранее на этой неделе об этом просочилась и информация о PlayStation.

В комплект входят игры «Сталкер»: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Игры доступны в пакете за 40 долларов или по отдельности за 20 долларов каждая. Очевидно, что если вам нужны все три, покупка пакета — это лучший вариант с точки зрения стоимости.

«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo», — заявили в Microsoft.

Игры являются родными для Xbox One, но в них можно играть и на Xbox Series X|S благодаря обратной совместимости. Позже в этом году выйдет патч для Xbox Series X|S, который представит «дополнительные графические улучшения и другие функции». Также в будущем появится поддержка модов.

Захар Бочаров из GSC Game World рассказал Microsoft, что главным приоритетом студии в этом пакете была адаптация компьютерных игр для консолей так, чтобы это было приятно и естественно.

«Мы создали все с нуля, гарантируя, что игрой будет легко управлять и в нее будет комфортно играть», — сказал Бочаров.

В консольных версиях теперь есть «колесо выбора оружия», обновленное с целью поддержки контроллеров.

«Этот проект разрабатывался долгое время, поэтому мы уделили большое внимание деталям, чтобы эта классическая компьютерная игра могла понравиться совершенно новой консольной аудитории», — заявили в Microsoft.
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20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
BAZKIN

Ошибки с жуком тоже перенесли для полного погружения?

5
JEKABRAZZ

Жесть, это же тупо порты. Для приличия ТЧ хотя бы подтянули до уровня аддонов.

4
ANKILOZAVR

Неплохо,не плохо,играть в это я конечно же не буду.Но то что игру не забывают и куда то портируют,сам факт удивляет

0
BillyVan

больше не пк эксклюзив. Бета тест получается

0
KleptomaniacalAlbert BillyVan

и это очень хорошо! пусть люди играют.

0
Ваtоn

пост выиграл монк, хотя чуть позднее выложил

0
Гейб 30 процентный

Русская озвучка выпилена, или в наличии?

0
DrunkCoyote

Выпилина, оставили только субтитры...

Спойлер
0
Гейб 30 процентный
Спойлер
0
Slayer1993

Ну, удачи консольщикам пройти дальше локации с Вовой Вистом :D

0
ANKILOZAVR
0
vadimsalomatin

Это всё ерунда. Когда выйдет Anomaly 1.6?

0
DrunkCoyote

За каждую часть по 500 лир. Трилогия тоже 500 лир, скорее всего ошибка и скоро исправят на 999-1250 лир

Русскую озвучку вырезали, оставили только субтитры(

Спойлер
0
warp 37

Обалдеть! Хочу на ПК! Хоть $100 готов отдать, если поддержка геймпада и ачивменты в Steam.

-1
saa0891

Каждый раз выпадаешь с твоих перлов,играть на геймпаде в шутеры это отдельный вид извращения, ну ладно тут как говорится кому что нравится. но платить за древнее (не го*но) мамонта 100 баксов отличный подход.

0
bysaturn saa0891

Поддержка геймпада игре бы уж точно не помешала с учётом всё большей массовости портативок.

0
warp 37 saa0891

Ну, в 2024 году не на геймпаде играть - не комильфо. А у меня ноутбук, я играю лёжа.

Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. в 4K на огромном телевизоре - новый экспириенс.

0
saa0891 warp 37

С твоим подходом тебе можно на ютубе играть немного потеряешь.

0
cthulhu42

Что они там с нуля сделали, балаболы. Полюбому порт эта Mataboo и сделала.

-1
ANKILOZAVR

100% .Ну они оригинал вроде сделали,ну как они ,ребята из 4А GAMES в основном.

0