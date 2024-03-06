Сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стал доступен на консолях

Трансляция Xbox Partner Preview преподнесла особый сюрприз: Microsoft анонсировала трилогию S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, которая сегодня выходит на консолях Xbox Series X|S и Xbox One. Ранее на этой неделе об этом просочилась и информация о PlayStation.
В комплект входят игры «Сталкер»: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти». Игры доступны в пакете за 40 долларов или по отдельности за 20 долларов каждая. Очевидно, что если вам нужны все три, покупка пакета — это лучший вариант с точки зрения стоимости.
«Каждый элемент оригинальных игр был сохранен и добросовестно портирован на консоли благодаря упорной работе GSC Game World и их партнеров из Mataboo», — заявили в Microsoft.
Игры являются родными для Xbox One, но в них можно играть и на Xbox Series X|S благодаря обратной совместимости. Позже в этом году выйдет патч для Xbox Series X|S, который представит «дополнительные графические улучшения и другие функции». Также в будущем появится поддержка модов.
Захар Бочаров из GSC Game World рассказал Microsoft, что главным приоритетом студии в этом пакете была адаптация компьютерных игр для консолей так, чтобы это было приятно и естественно.
«Мы создали все с нуля, гарантируя, что игрой будет легко управлять и в нее будет комфортно играть», — сказал Бочаров.
В консольных версиях теперь есть «колесо выбора оружия», обновленное с целью поддержки контроллеров.
«Этот проект разрабатывался долгое время, поэтому мы уделили большое внимание деталям, чтобы эта классическая компьютерная игра могла понравиться совершенно новой консольной аудитории», — заявили в Microsoft.
Ошибки с жуком тоже перенесли для полного погружения?
Жесть, это же тупо порты. Для приличия ТЧ хотя бы подтянули до уровня аддонов.
Неплохо,не плохо,играть в это я конечно же не буду.Но то что игру не забывают и куда то портируют,сам факт удивляет
больше не пк эксклюзив. Бета тест получается
и это очень хорошо! пусть люди играют.
пост выиграл монк, хотя чуть позднее выложил
Русская озвучка выпилена, или в наличии?
Выпилина, оставили только субтитры...
Ну, удачи консольщикам пройти дальше локации с Вовой Вистом :D
Это всё ерунда. Когда выйдет Anomaly 1.6?
За каждую часть по 500 лир. Трилогия тоже 500 лир, скорее всего ошибка и скоро исправят на 999-1250 лир
Русскую озвучку вырезали, оставили только субтитры(
Обалдеть! Хочу на ПК! Хоть $100 готов отдать, если поддержка геймпада и ачивменты в Steam.
Каждый раз выпадаешь с твоих перлов,играть на геймпаде в шутеры это отдельный вид извращения, ну ладно тут как говорится кому что нравится. но платить за древнее (не го*но) мамонта 100 баксов отличный подход.
Поддержка геймпада игре бы уж точно не помешала с учётом всё большей массовости портативок.
Ну, в 2024 году не на геймпаде играть - не комильфо. А у меня ноутбук, я играю лёжа.
Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. в 4K на огромном телевизоре - новый экспириенс.
С твоим подходом тебе можно на ютубе играть немного потеряешь.
Что они там с нуля сделали, балаболы. Полюбому порт эта Mataboo и сделала.
100% .Ну они оригинал вроде сделали,ну как они ,ребята из 4А GAMES в основном.