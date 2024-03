Трилогия S.T.A.L.K.E.R. на консолях получит бесплатный патч с графическими улучшениями и поддержкой модов

Разработчики из студии GSC Game World внезапно для многих выпустили культовую трилогию S.T.A.L.K.E.R. на консолях Xbox и PlayStation. Как и сам релиз сборника S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, неожиданностью стало и отсутствие каких-либо улучшений в сравнении с оригинальными версиями на ПК. Как оказалось, выход игр Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat на консолях лишь часть из задуманного разработчиками. Для трилогии официально анонсирован патч, который принесет массу улучшений.

В GSC Game World пояснили, что выпустив трилогию S.T.A.L.K.E.R. на Xbox и PlayStation, разработчики в первую очередь хотели дать возможность консольным геймерам ознакомиться с постапокалиптичным миром франшизы. Создатели понимают, что современные геймеры хотят видеть несколько больше, чем обычный порт на консоли, поэтому активно работают над обновлениями.

Уже в этом году сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy получит масштабное обновление. В патче хотят улучшить графическую составляющую Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat и добавить новые функции. Среди нововведений также заявлена нативная поддержка модификаций. Игроки смогут свободно устанавливать и делиться пользовательскими творениями через площадку mod.io.