Авторы фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на UE5 показали новые скриншоты

Разработчики фанатского порта трилогии S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5 из команды Red Panda показали новые скриншоты и рассказали о промежуточных результатах работы. Они провели глубокий рефакторинг кода для повышения производительности и качества работы порта, усовершенствовали освещение, осуществили миграцию звуков на движок. Также скоро станет доступен собственный лаунчер для облегчения установки проекта.

Энтузиасты работают над портом с конца 2022 года. По их словам, они заставили Unreal Engine понимать логику, физику и многое другое из X-Ray Engine. Порт не только воссоздает оригинальные игры с использованием технологий Unreal Engine 5, но и предоставляет платформу для разработки и адаптации существующих и новых модов для классической версии S.T.A.L.K.E.R.