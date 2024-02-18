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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 16 849 оценок

Авторы фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на UE5 показали новые скриншоты

Simple Jack
Новости

Разработчики фанатского порта трилогии S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5 из команды Red Panda показали новые скриншоты и рассказали о промежуточных результатах работы. Они провели глубокий рефакторинг кода для повышения производительности и качества работы порта, усовершенствовали освещение, осуществили миграцию звуков на движок. Также скоро станет доступен собственный лаунчер для облегчения установки проекта.

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Энтузиасты работают над портом с конца 2022 года. По их словам, они заставили Unreal Engine понимать логику, физику и многое другое из X-Ray Engine. Порт не только воссоздает оригинальные игры с использованием технологий Unreal Engine 5, но и предоставляет платформу для разработки и адаптации существующих и новых модов для классической версии S.T.A.L.K.E.R.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Oscilograf

очередной мод, который никогда не выйдет, как и тысячи других, от которых показывали скриншоты.

2
Agent_Smith_GSOM

Его даже сейчас можно скачать из их дискорда и протестировать.

0
saa0891
как и тысячи других, от которых показывали скриншоты.

Бред не неси,как раз на трилогию сталкера тонны модов при чём глобальных со своим сюжетом,квестами и кучей новых оригинальных механик и элементов.

https://ap-pro.ru/topstaff/

1
Scorpion_GamePlay

Получается перенести локации получилось. это хорошо. А дальше как

0
saa0891

А чего разрешение у скринов такое большое.

0