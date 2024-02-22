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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 16 918 оценок

Энтузиаст создал локацию из первой S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5

Simple Jack
Новости

Дизайнер уровней Jek Demi показал, как могла бы выглядеть «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на движке Unreal Engine 5. Он продемонстрировал локацию НИИ «Агропром».

В работе автор использовал технологию Lumen для глобального освещения. Результат получился качественным — геймеры пришли в восторг.

Сейчас в разработке находится проект S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — ремастер оригинальной игры 2007 года, создаваемый энтузиастом-одиночкой. В начале февраля автор показал скриншоты Армейских Складов, а еще раньше — Янтаря. В настоящий момент он трудится над локацией Радар.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Всё это красиво, конечно, но поиграть бы? А вот чтобы поиграть, одной карты мало...

0
Brock_Harrison

Напоминает заросший джунглями Нью-Йорк из 3 крайзиса.

0
Angeluses

Да вы уже задолбали с этими энтузиастами. Несколько раз в неделю подобную дичь форсите.

0
Кyрица

Отвратительно! Мазня в желтых тонах! Оригинал лучше!

-2
neeXXXT

Попроси мамку к окулисту тебя сводить

0
Кyрица neeXXXT

Попроси мамку переродить тебя заново. Может человек вырастишь... Поросенок.

0