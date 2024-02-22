Энтузиаст создал локацию из первой S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 5

Дизайнер уровней Jek Demi показал, как могла бы выглядеть «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на движке Unreal Engine 5. Он продемонстрировал локацию НИИ «Агропром».
В работе автор использовал технологию Lumen для глобального освещения. Результат получился качественным — геймеры пришли в восторг.
Сейчас в разработке находится проект S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — ремастер оригинальной игры 2007 года, создаваемый энтузиастом-одиночкой. В начале февраля автор показал скриншоты Армейских Складов, а еще раньше — Янтаря. В настоящий момент он трудится над локацией Радар.
Всё это красиво, конечно, но поиграть бы? А вот чтобы поиграть, одной карты мало...
Напоминает заросший джунглями Нью-Йорк из 3 крайзиса.
Да вы уже задолбали с этими энтузиастами. Несколько раз в неделю подобную дичь форсите.
Отвратительно! Мазня в желтых тонах! Оригинал лучше!
Попроси мамку к окулисту тебя сводить
Попроси мамку переродить тебя заново. Может человек вырастишь... Поросенок.