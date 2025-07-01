Авторы Star Citizen представили обновлённую реферальную программу

Студия Cloud Imperium Games анонсировала запуск новой реферальной программы, который состоится 2 июля 2025 года. Она направлена на привлечение новых игроков за счёт поощрения текущих.
Программа включает обновлённую систему наград, переработанный, более лаконичный интерфейс и улучшенные инструменты отслеживания привлечённых игроков. «Рекрутёры» смогут соревноваться друг с другом в таблице лидеров и сравнивать, сколько людей они смогли успешно пригласить.
В программу добавлены обновлённые рейтинги с фильтрами по неделям, месяцам и годам. Это даёт шанс как новичкам, так и ветеранам занять место в таблице лидеров.
По словам разработчиков, старая реферальная программа устарела в плане дизайна и наград. Новая версия призвана соответствовать современным стандартам сообщества Star Citizen, делая процесс приглашения друзей более увлекательным и выгодным
Оо прям шктки про пирамиду)
А Сквадрон то когда?
Думаю все кто его ждёт, не дождутся, по крайней мере не в этом столетии )))
Ручеек пересыхает окончательно. И нужна вода. Чего это мне напоминает. А ну да у нас в РФ банки сейчас подобным активно занялись. Про спамерство от них же вообще молчу.
Да реклам от сбера прям наваливают. Ну хоть ставку накопительную подняли хоть что то интересное от них)
Вкладывайтесь в МММ... Ой, то есть в Стар Титизен!
Откуда это?)
ff13