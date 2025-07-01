Авторы Star Citizen представили обновлённую реферальную программу

Студия Cloud Imperium Games анонсировала запуск новой реферальной программы, который состоится 2 июля 2025 года. Она направлена на привлечение новых игроков за счёт поощрения текущих.

Программа включает обновлённую систему наград, переработанный, более лаконичный интерфейс и улучшенные инструменты отслеживания привлечённых игроков. «Рекрутёры» смогут соревноваться друг с другом в таблице лидеров и сравнивать, сколько людей они смогли успешно пригласить.

В программу добавлены обновлённые рейтинги с фильтрами по неделям, месяцам и годам. Это даёт шанс как новичкам, так и ветеранам занять место в таблице лидеров.

По словам разработчиков, старая реферальная программа устарела в плане дизайна и наград. Новая версия призвана соответствовать современным стандартам сообщества Star Citizen, делая процесс приглашения друзей более увлекательным и выгодным