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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Мультиплеер, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.7 1 106 оценок

Авторы Star Citizen представили обновлённую реферальную программу

Solstice Solstice

Студия Cloud Imperium Games анонсировала запуск новой реферальной программы, который состоится 2 июля 2025 года. Она направлена на привлечение новых игроков за счёт поощрения текущих.

Программа включает обновлённую систему наград, переработанный, более лаконичный интерфейс и улучшенные инструменты отслеживания привлечённых игроков. «Рекрутёры» смогут соревноваться друг с другом в таблице лидеров и сравнивать, сколько людей они смогли успешно пригласить.

В программу добавлены обновлённые рейтинги с фильтрами по неделям, месяцам и годам. Это даёт шанс как новичкам, так и ветеранам занять место в таблице лидеров.

По словам разработчиков, старая реферальная программа устарела в плане дизайна и наград. Новая версия призвана соответствовать современным стандартам сообщества Star Citizen, делая процесс приглашения друзей более увлекательным и выгодным

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
-zotik-

Оо прям шктки про пирамиду)

2
Рикочико

А Сквадрон то когда?

2
Tsssss

Думаю все кто его ждёт, не дождутся, по крайней мере не в этом столетии )))

Egik81

Ручеек пересыхает окончательно. И нужна вода. Чего это мне напоминает. А ну да у нас в РФ банки сейчас подобным активно занялись. Про спамерство от них же вообще молчу.

2
-zotik-

Да реклам от сбера прям наваливают. Ну хоть ставку накопительную подняли хоть что то интересное от них)

SEAL-KillerXXL

Вкладывайтесь в МММ... Ой, то есть в Стар Титизен!

1
Ивасик
-zotik-

Откуда это?)

Сережаа -zotik-

ff13