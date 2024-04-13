Cloud Imperium обновила системные требования Star Citizen к ПК

Cloud Imperium обновила официальные системные требования к ПК для Star Citizen. Эти новые требования к ПК относятся к альфа-версии Star Citizen, а не к ее финальной версии.
Для Star Citizen требуется ПК с возможностью запуска инструкций AVX. Процессоры, не соответствующие этому требованию, не смогут её запустить. Кроме того, для игры требуется графический процессор с объемом видеопамяти не менее 4 ГБ и драйвер с поддержкой Vulkan 1.2.
Таким образом, для запуска игры геймерам на ПК понадобится как минимум четырехъядерный процессор с 16 ГБ оперативной памяти. Cloud Imperium указала Intel i7 и AMD Bulldozer в качестве минимально необходимых процессоров. Кроме того, вам понадобится NVIDIA GTX1060, AMD RX 5700, RX Vega 56, RX 460 или Intel A380.
Cloud Imperium рекомендует использовать процессор Quad/Eight Intel Core i7 или AMD Ryzen 5 с 32 ГБ оперативной памяти. Как ни удивительно, команда не указала ни одного рекомендованного графического процессора. Все, что указано, — это «видеокарта, совместимая с DirectX 12, с 8 ГБ видеопамяти».
Также стоит отметить, что для игры теперь потребуется 100 ГБ свободного места на диске. Разработчики также рекомендуют использовать SSD для лучшего игрового процесса.
Ну это как раз логично. Он в альфе много лет и будет там, пока лохи донатят. В релизу еще не раз поменяются.
Учитывая что никакого релиза не будет
Ну я даже не знаю, у меня гораздо выше минимальных требований, но даже на ССД с минимальными настройками (причем и на высоких настройках, ситуация такая же, словно они вообще ни на что не влияют) умудрялась проваливаться по фпс до 2 , а в зданиях 25 и то в лучшем случае. боюсь что и эти обновленные настройки ни фига не изменят. а комп подходит под рекомендованые настройки.
лейтест пак виндовс 10, схерали? А если у меня предпоследний пак 10, все, уже не запустится, при топовом остальном пк?
4Гб видеопамяти конечно смешно, игра потребляет в 2 раза больше, с таким объёмом разве что в 720р играть и то не факт что не придётся снизить.
Сколько нытиков собралось))) Если у вас нет бабок на эту игру, идите хуярьте на завод, смысл вы сюда ноете xD
Хорошо что не AVX2 с какого-то перепугу как в Alan Wake 2. И то вопрос накой хрен ей векторные инструкции. Попробовали на них попытатся повторить физикис от нвидиа получилось так себе. Отсуствия ОС ниже 10 понятны. Непонятны правда требования 11.1 для директа. Хотя я бы давно бы подумал бы законодателям стран где эта подделка распространяется на предмет проверки. Ибо уж долго игра готовиться но при этом продаётся..
для релизной версии игры потребуется квантовый компьютер, и то я думаю будут присутствовать фризы.
вот я купил резину 3600 4 года назад и я вообще мамуипал, бульдозер это или экскаватор. понту с таких системок. писали бы сразу весь список инсрукций всех комплектующих. и так игра - шляпа без конца, так еще нужно лезть в интернеты и гуглить, что у тебя там за поколение процессоров и какие у него инструкции.