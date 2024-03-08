Новое видео Star Citizen посвящено боёвке от первого лица

Cloud Imperium поделилась новым геймплейным видео Star Citizen, в котором основное внимание уделяется боевой механике от первого лица. В этом видео разработчики рассказывают о многих изменениях, связанных с боевыми действиями, которые появятся в Alpha 3.23.
Игрокам будет доступно два типа перезарядки. С одной стороны, у вас будет традиционная перезарядка обоймами, которые есть у вашего персонажа. Однако, поскольку вы будете носить с собой патронташ, игра также предложит его перезарядку. Перезарядка патронташа займет немного больше времени и будет происходить в режиме реального времени (без необходимости открывать пользовательский интерфейс для снаряжения обоймы).
В Star Citizen также будут разные типы отдачи. Некоторые из них будут очень незначительными, а другие могут быть очень серьёзными. В этом видео разработчики также объяснили, почему у лазерных пушек будет отдача. Однако отдача может дать игрокам ощущение стрельбы из пистолета. Удаление отдачи сделало бы игру скучной (по крайней мере, так считают разработчики).
вот как они выглядят! люди которые выпустили альфаверсию игры
Пусть оптимизацию для начала делают, шутерные введения бесполезные, если рассинхроны, вылеты и прочий шлак, видно вон как всё колбасит.
Боевка с тикрейтом 3, даже на видео модельки лагают при перемещении и стрельбе хахахах, схавают))
Оно живое?