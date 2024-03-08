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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 016 оценок

Новое видео Star Citizen посвящено боёвке от первого лица

monk70
Новости

Cloud Imperium поделилась новым геймплейным видео Star Citizen, в котором основное внимание уделяется боевой механике от первого лица. В этом видео разработчики рассказывают о многих изменениях, связанных с боевыми действиями, которые появятся в Alpha 3.23.

Игрокам будет доступно два типа перезарядки. С одной стороны, у вас будет традиционная перезарядка обоймами, которые есть у вашего персонажа. Однако, поскольку вы будете носить с собой патронташ, игра также предложит его перезарядку. Перезарядка патронташа займет немного больше времени и будет происходить в режиме реального времени (без необходимости открывать пользовательский интерфейс для снаряжения обоймы).

В Star Citizen также будут разные типы отдачи. Некоторые из них будут очень незначительными, а другие могут быть очень серьёзными. В этом видео разработчики также объяснили, почему у лазерных пушек будет отдача. Однако отдача может дать игрокам ощущение стрельбы из пистолета. Удаление отдачи сделало бы игру скучной (по крайней мере, так считают разработчики).

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

вот как они выглядят! люди которые выпустили альфаверсию игры

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Azok OsKveRniTEJI

Пусть оптимизацию для начала делают, шутерные введения бесполезные, если рассинхроны, вылеты и прочий шлак, видно вон как всё колбасит.

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Antoxanotdance

Боевка с тикрейтом 3, даже на видео модельки лагают при перемещении и стрельбе хахахах, схавают))

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Василий Донсков

Оно живое?

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