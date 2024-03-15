Star Citizen 1.0 "мерцает на горизонте", говорит разработчик 12 лет и $670 миллионов спустя

Разработчики космического симулятора Star Citizen говорят о том, что запуск 1.0 уже не за горами, спустя 12 лет после того, как игра запустила свой первый краудфандинг.



Star Citizen считается одним из самых противоречивых проектов в видеоиграх. За 12 лет, прошедших с момента начала краудфандинговой кампании, ее называли по-разному, в том числе и мошенничеством, и те, кто сомневается, что она вообще когда-нибудь будет выпущена. Его виртуальные космические корабли, некоторые из которых стоят сотни долларов, часто становятся объектом критики. На текущий момент Star Citizen собрала с игроков 670,341,739 доллара.



В своем блоге глава CIG Крис Робертс сообщил, что в 2024 году будет запущена Star Citizen Alpha 4.0 (да, Star Citizen все еще находится в альфа-версии), и что разработчик работает над тем, чтобы "ускоренными темпами" перенести функции, разработанные для Squadron 42, самостоятельной сюжетной игры с участием Марка Хэмилла и Джиллиан Андерсон, в постоянную часть вселенной игры.

По словам Робертса, все это идет к выходу Star Citizen 1.0, который "является тем, что мы считаем набором функций и контента для "коммерческого" релиза". "Это означает, что игра приветлива к новым игрокам, стабильна и отполирована, а ее геймплей и контент достаточно насыщены, чтобы постоянно привлекать игроков", - добавил Робертс. "Другими словами, это уже не альфа-версия или ранний доступ". Однако дата выхода Star Citizen 1.0 еще не определена. CIG поделится дорожной картой позже в этом году. Пока же "Star Citizen 1.0 мерцает на горизонте!". сказал Робертс.

Затем Робертс рассказал об изменениях в Cloud Imperium Games, некоторые из которых связаны с недавними увольнениями и противоречивым планом переезда. Рич Тайрер теперь является старшим игровым директором и вместе с Робертсом курирует разработку Star Citizen и Squadron 42. По словам Робертса, CIG приняла "трудное решение" попросить команду разработчиков из Лос-Анджелеса переехать в другие города, в первую очередь в Манчестер, Англия, а также в Остин, Техас, и Монреаль, Канада.



Один из сотрудников назвал это "массовым увольнением, замаскированным под перемещение персонала", учитывая трудности, связанные с переездом в другую страну "практически без предупреждения". Как сообщалось ранее, директор Persistent Universe Live Тодд Папи покинул свой пост. "В рамках реорганизации мы с грустью распрощались с директором Persistent Universe Live Тоддом Папи, который в прошлом году переехал в США из Великобритании по семейным обстоятельствам, и после долгих поисков я решил, что мы не можем позволить себе иметь эту должность вдали от основной команды в Манчестере в течение значительной части года", - сказал Робертс. "Это печальный момент, ведь Тодд усердно работал над Star Citizen на протяжении последних девяти лет, сделав множество важных вкладов и обеспечив отличное руководство своими командами. Я желаю ему удачи и с нетерпением жду, что он будет делать дальше".

Что касается самого Робертса, то он переезжает из Лос-Анджелеса в Манчестер, где он вырос. Говоря о более чем десятилетней разработке Star Citizen, Робертс сказал: "Путь оказался длиннее и сложнее, чем я предполагал 11 ½ лет назад, но конечный пункт назначения гораздо интереснее и радостнее. Я и в мечтах не ожидал, что мне представится возможность построить нечто столь масштабное и амбициозное, как Star Citizen, и поэтому чувствую себя невероятно благословенным благодаря вашей поддержке, и я полон решимости довести дело до конца".



Затем Робертс процитировал римского императора Марка Аврелия: "В марафоне, говорят, последняя миля самая трудная, но, цитируя римского императора Марка Аврелия, "То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности!"."