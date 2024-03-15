Star Citizen демонстрирует впечатляющую новую настройку персонажа с множеством опций

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новое видео, демонстрирующее совершенно новый пакет настройки персонажей, который скоро появится в Star Citizen. Эта функция будет выпущена в версии Alpha 3.23, выход которой ориентировочно запланирован на апрель 2024 года, наряду со многими другими долгожданными функциями.

Ни для кого не секрет, что настройка персонажа, включенная в Star Citizen, до сих пор была очень простой, хотя и функциональной, но не давала особых возможностей для реальной настройки персонажа по своему вкусу. С приходом новой системы ситуация радикально изменится.

Новая система дополняет предыдущую, включая множество дополнительных предустановленных лиц (отсканированных с реальных людей), которые можно смешивать между собой, но это лишь поверхностный подход, поскольку теперь игроки могут вручную формировать различные элементы каждого лица.

Вдобавок ко всему, существует масса вариантов причесок и даже растительность на лице, что часто является очень слабым местом для создания персонажей в MMO и даже однопользовательских ролевых играх. Волосы можно покрасить очень детально с полным выбором RGB, и, конечно же, у вас также есть множество вариантов цвета и текстуры кожи.

Еще одна очень полезная функция — возможность сохранять, загружать и даже делиться своим творением. Это означает, что вам больше не придется создавать своего персонажа с нуля каждый раз при перезагрузке.

В будущих обновлениях Cloud Imperium Games добавить татуировки, пирсинг, щетину и многое другое.

В дополнение к этому мы также получаем трейлер Стеллы Фортуны, которая по сути является событием Дня Святого Патрика в Star Citizen. Оно включает в себя зеленые скины для кораблей, возможность выиграть декоративную монету в игре и продажу кораблей.