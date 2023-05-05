Star Citizen: подробности события Invictus Launch Week 2953 и Free Fly ©

Сегодня Cloud Imperium Games подробно рассказала о том, чего ожидать поклонникам от предстоящего события Invictus Launch Week 2953.

Мероприятие начнется 19 мая и закончится 30 мая, и будет включать в себя традиционный ивент "Свободный полет", который позволит всем желающим попробовать игру без необходимости вносить деньги, а также получить возможность испытать практически все летающие звездолеты.

Мероприятие также будет включать выставку, которая вернется в Area18 на похожей на Корускант городской планете ArcCorp, и показ новых кораблей. В частности, мы узнаем о новом производителе - Mirai.



Mirai будет показана вместе с MISC, и логотип у них похожий. Не удивлюсь, если это будет тюнерский бренд, связанный с MISC и занимающийся созданием гоночных кораблей, примерно как бренд NISMO компании Nissan в реальном мире.

Кроме того, будет доступен для осмотра эсминец класса Javelin, хотя неизвестно, будут ли на нем новые секции, которых мы не видели в предыдущие годы.



Если вам интересно название "Invictus Launch Week", то оно не связано с фактическим "запуском" игры. На самом деле это праздник военного флота Объединенной империи Земли. 2953 год - это дата во вселенной, поскольку она совпадает с календарем реального мира, всего лишь на 930 лет вперед.



Ниже вы можете посмотреть трейлер мероприятия и еще одно видео, показывающее, как попасть на выставку.

Разработчик также опубликовал подробный календарь мероприятия, в котором разные дни посвящены разным брендам. Как обычно, Drake будет отмечать свое отдельное мероприятие "Defensecon", поскольку бренд не очень-то в фаворе у военных, поэтому его не приглашают на выставку.

Еще одно видео, опубликованное вчера, посвящено новой гоночной трассе, разрабатываемой для игры, для тех, кто любит космический Mario Kart.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $568 миллиона ($568 373 684 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 562 390.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.