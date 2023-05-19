Видео Star Citizen показывает новый карманный (TIE) истребитель Mirai Fury ©

Cloud Imperium Games, разработчик Star Citizen, выпустила новое видео, в котором демонстрируется новый истребитель, дебютирующий завтра в игре. Новый корабль называется «Mirai Fury», и совершенно очевидно, что он вдохновлен TIE Fighter из «Звездных войн». Mirai — новый специализированный производитель и дочерняя компания MISC, а Fury — это, по сути, карманный истребитель со всей кабиной и вооружением, точно такой же, как TIE Fighter.

Еще одна общая черта с источником вдохновения — отсутствие квантового привода. Он спроектирован так, чтобы его перевозил большой корабль, и он мог влетать и вылетать из своего ангара, когда придет время сражаться.

На самом деле это одно из самых важных нововведений в Star Citizen, которое позволяет транспортным средствам и кораблям нести друг друга до тех пор, пока они подходят, абсолютно бесшовным образом. Относительно большой корабль мог перевозить несколько «Фьюри» и их пилотов. При первых признаках опасности эти пилоты могут сесть на «Ярость» и вылететь, чтобы сражаться, а затем восстановиться после устранения угрозы.

Будут доступны два варианта. Стандартный поставляется с пушками, в то время как Mirai Fury MX заменяет пушки тоннами ракет, а также добавляет противовзрывной щит.

Вы сможете полетать на обоих бесплатно завтра благодаря бесплатному летному событию, которое продлится до 30 мая, чтобы отпраздновать Неделю запуска Invictus. Каждый сможет просто зарегистрировать учетную запись, загрузить игру и играть на протяжении всего события, а корабли будут свободно наслаждаться ежедневной ротацией.

Кстати, на мероприятии также можно попробовать последнюю сборку Alpha 3.19, так что это хороший шанс составить собственное мнение об игре, в том числе благодаря обновленному опыту для новых игроков.