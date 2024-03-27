Star Ocean The Second Story R получит крупное обновление с новым геймплейным контентом и многим другим

Square Enix и Gemdrops объявили о выходе бесплатного обновления для Star Ocean The Second Story R, версии 1.10, добавляющего новый игровой контент.
Поклонников ждет новый уровень сложности, помимо "Вселенной", "Хаос", новые враги рейда, которые появятся после прохождения сюжета, новые действия штурма, а также новое оружие и аксессуары для трансмутации.
Кроме того, добавлены новые портреты NPC во время прохождения сюжета, добавлена возможность просмотреть все иллюстрации, включая новые. Новое обновление выйдет 27 марта 2024 года.
Star Ocean The Second Story R уже доступна по всему миру на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.
Круто, но я её недавно перепрошёл в 100й раз и пока не надо мне добавки)). Через годик снова пройду.