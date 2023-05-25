Star Trek: Resurgence 23.05.2023
5.5 23 оценки

Сюжетное приключение Star Trek: Resurgence получила сдержанные оценки от прессы

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butcher69
Новости

Star Trek: Resurgence вышла на рынок без особого шума и теперь доступна на всех платформах (PS4, PS5, XOne, XSX и PC). Пришло время взглянуть на то, как новая игра от бывших членов команды Telltale получила отзывы от прессы.

Команда Dramatic Labs состоит из львиной доли людей, ранее работавших в студии Telltale Games (авторы The Walking Dead, The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands). Как команда справилась с новой для них научно-фантастической вселенной? К сожалению, не совсем удачно, но и не ужасно. Первые рецензии показывают большинство оценок на уровне 7/10.

В тексте IGN прозвучала критика недостаточно хорошо продуманного сюжета, который, в случае нескольких нитей, не приводит к осмысленному финалу. В рецензии PC Gamer, заканчивающейся оценкой 7,3/10, редакторы, напротив, критикуют чрезмерное количество QTE-последовательностей. В некоторых сегментах игры нас "бомбардируют QTE до предела". Головоломки, к счастью, хороши, но задачи по управлению кораблем и стрельбе из бластеров нуждаются в доработке. Редакторы Gaming Nexus, с другой стороны, упоминают технические проблемы с постановкой, такие как очень жесткая анимация персонажей и внезапные приглушенные/прерванные диалоги.

  • GamingTrend 8,5
  • Stevivor 7,5
  • Gaming Nexus 7,5
  • PC Gamer 7,3
  • IGN 7
  • Shacknews 7
  • Wccftech 7
  • RPG Site 7
  • WaytooManyGames 7
  • GameGrin 6,5
  • ButWhyThi 6,5
  • VG247 6

Релизный трейлер вы можете увидеть здесь, а вот тут вам покажут первые 18 минут этого приключения.

Индустрия
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
hKKK33

Тяжко быть фанатом Стар трека...

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