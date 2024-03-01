Сюжетное приключение Star Trek: Resurgence появится в Steam в конце мая

Порадовав поклонников «Звездного пути» на PlayStation, Xbox и в магазине Epic Games, Star Trek: Resurgence должна появиться в Steam и других цифровых магазинах компьютерных игр 23 мая 2024 года.

Star Trek: Resurgence — это повествовательная приключенческая игра, разработанная бывшими участниками Telltale Games и зарекомендовавшая себя как хит среди фанатов, с новой ценой в 24,99 доллара (ранее — 39,99 доллара) для всех форматов. Игра по выбору игрока, получившая высокую оценку за предоставление одного из самых аутентичных событий «Звездного пути» за последние годы, рассказывает историю, в которой, как и в истинном стиле «Трека», судьба галактики находится в руках отважной команды звездолета Федерации.