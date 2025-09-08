Симулятор космического дальнобойщика Star Trucker отмечает годовщину с масштабным обновлением

Симулятор космического дальнобойщика Star Trucker получил крупное обновление к первой годовщине проекта. Разработчики добавили поддержку рулей и других периферийных устройств, новые камеры скорости и праздничный голографический торт.

Теперь игроки смогут усложнить доставку грузов: камеры скорости отслеживают превышение лимита и автоматически выписывают штрафы. При превышении скорости камера мигает и издаёт сигнал, а при соблюдении правил — короткий звук без мигания. При желании систему можно отключить.

Обновление также расширяет поддержку периферии. Игра распознаёт несколько устройств одновременно, автоматически сопоставляя шаблоны управления. Если шаблон отсутствует, «Кнопка 1» назначается на выбор, а «Кнопка 2» — на возврат. В меню настроек появился отдельный экран с параметрами управления, что позволяет тонко настраивать устройства.

Косметический контент пополнился голограммой юбилейного торта, отмечающей первую годовщину Star Trucker. Разработчики продолжают совершенствовать игру, делая её более реалистичной и насыщенной для фанатов «космического дальнобоя».