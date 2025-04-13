Хакеры взломали серверы Star Wars: Battlefront 2

Прошло восемь лет с момента выхода Star Wars: Battlefront 2, но недавние события стали одними из самых мрачных времён, которые когда-либо переживала эта игра в жанре экшен от DICE и Electronic Arts. К сожалению для всех игроков, в последние несколько дней играть было практически невозможно, поскольку серверы в настоящее время находятся в неигровом состоянии.
Пользователи уже некоторое время сообщают, что не могут полноценно наслаждаться игрой из-за хакеров. Хуже всего то, что они делают так, что матчи вообще нельзя начать, так что неважно, успеете ли вы в них попасть, потому что они редко заполняются, и в таких случаях невозможно вступить в игру.
Некоторые из злоумышленников смеются в чатах, как это продемонстрировал один из игроков на Reddit, который также отметил, что ему удалось войти в матч, но один из присутствовавших там хакеров начал летать по сцене и убивать всех одним ударом, полностью испортив веселье.
На официальных форумах бесчисленное множество сообщений с требованием решения. Тем не менее, похоже, никто не потерял надежды или терпения, веря, что все вернется на круги своя. Это отражается в количестве игроков, согласно данным, предоставленным SteamDB.
Однако, где гнев сообщества был наиболее заметен, так это на странице игры в Steam, где в последнее время увеличилось количество негативных комментариев, указывающих на то, что никто не должен покупать игру, если они планируют проводить время в многопользовательском режиме, поскольку они не могут получить к ней доступ из-за действий хакеров.
Кастрировать этих хакеров.
Зачем ?
а вот и первый желающий на процедуру
Братан я наоборот за то что хакеры как шлюх и корпов имели и таких, как ты лицушников 😆
Многострадальная игра, с самого релиза одни только проблемы. Просто яркий и очевидный пример умственной отсталости издателя в лице EA которые захотели всё и сразу, но знатно обоср*лись. Хотя сама игра игромеханически отличная, наиграл часов 500 точно. Но в последний раз как пробовал играть, год назад примерно, онлайн увы был мертв, да и частые вылета с серверов не давали шанса нормально поиграть.
Коммьюнити баттлфронта это заслужили. // Сергей Анисимов
Чем ? // Макс Кацура
Как никогда
Им бы у Warface поучиться - столько лет на плаву, и никогда не потонет. Ну или более весомый пример - Тарков
В этой игре такое почти каждые выходные. ЕА просто плевать, она ничего с этим не делает.
что с оплатой бонусами в стим? // Артур Хованский
В техслужбу PG напишите эту проблему.
Эх, а я думал оутлавс взломали
Я возможно ошибаюсь, но серваки у игры пару лет назад уже ломали...