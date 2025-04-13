Хакеры взломали серверы Star Wars: Battlefront 2

Прошло восемь лет с момента выхода Star Wars: Battlefront 2, но недавние события стали одними из самых мрачных времён, которые когда-либо переживала эта игра в жанре экшен от DICE и Electronic Arts. К сожалению для всех игроков, в последние несколько дней играть было практически невозможно, поскольку серверы в настоящее время находятся в неигровом состоянии.

Пользователи уже некоторое время сообщают, что не могут полноценно наслаждаться игрой из-за хакеров. Хуже всего то, что они делают так, что матчи вообще нельзя начать, так что неважно, успеете ли вы в них попасть, потому что они редко заполняются, и в таких случаях невозможно вступить в игру.

Некоторые из злоумышленников смеются в чатах, как это продемонстрировал один из игроков на Reddit, который также отметил, что ему удалось войти в матч, но один из присутствовавших там хакеров начал летать по сцене и убивать всех одним ударом, полностью испортив веселье.

На официальных форумах бесчисленное множество сообщений с требованием решения. Тем не менее, похоже, никто не потерял надежды или терпения, веря, что все вернется на круги своя. Это отражается в количестве игроков, согласно данным, предоставленным SteamDB.

Однако, где гнев сообщества был наиболее заметен, так это на странице игры в Steam, где в последнее время увеличилось количество негативных комментариев, указывающих на то, что никто не должен покупать игру, если они планируют проводить время в многопользовательском режиме, поскольку они не могут получить к ней доступ из-за действий хакеров.