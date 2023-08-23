Состоялся анонс ремастера Star Wars: Dark Forces для ПК и консолей ©

Студия Nightdive Studios, недавно сделавшая ремастеры классических игр от первого лица System Shock и Quake 2, делает это и для другой легенды жанра "от первого лица": Star Wars: Dark Forces. Игра находится в разработке для всех основных платформ: PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Однопользовательская игра Star Wars FPS впервые вышла в 1995 году для ПК и стала первым приключением для игрока в роли Кайла Катарна, который впоследствии стал джедаем в игре Jedi Knight и ее продолжениях. В Dark Forces вы не сможете взять в руки световой меч, но ее с удовольствием вспоминают за запоминающиеся миссии и сложные бои с боссами.

Ремастер чистит геймплей и сцены Dark Forces 28-летней давности подобно тому, как Nightdive подошла к недавнему ремастеру Quake 2: на собственном движке Kex Engine, что позволило реализовать современные элементы управления и такие возможности, как разрешение 4K, поддержка широкоформатных экранов (оригинал был создан в старом соотношении сторон 4:3 с разрешением 1024x768) и 60 кадров в секунду.

Что мы действительно пытаемся сделать, так это вернуть те ощущения, которые вы испытывали, когда играли в оригинал. Это наша миссия. Он добавил: "Наша мантра - это всегда сохранение. А сохранять вещи, изменяя их, нельзя". Будет интересно посмотреть, как это сравнится с недавним ремастером, сделанным фанатами в формате 4K.