Создатель Psychonauts рассказал, как он попал в титры игры по "Звездным войнам", хотя никогда над ней не работал ©

Создатель Psychonauts Тим Шейфер был указан в титрах классической игры "Звездные войны" конца 90-х годов, хотя на самом деле никогда не работал над проектом.

Спустя 24 года после этого факта Шейфер предоставил некоторые сведения о том, как он оказался в титрах игры Star Wars: Episode 1 Racer. Мы наконец-то получили ответ благодаря фанату, который написал основателю Double Fine в Твиттере, спросив: "Есть ли за этим какая-то история?" вместе со скриншотом титров игры "Звездные войны".

К счастью, для тех, кому все это время было интересно, Шейфер ответил, рассказав, как это произошло. "Команда Podracing сидела рядом с командой Grim Fandango в LucasArts, - рассказывает разработчик, - Однажды, находясь в их офисе, я спросил: "Какое упоминание вы собираетесь дать мне в Podracer?". На что команда Star Wars Podracer с пониманием ответила: "С чего бы нам упоминать тебя в титрах? Вы ничего не сделали для создания этого проекта!"".

"Я сказал: "Верно, но, с другой стороны, я ничего не сделал, чтобы навредить ему", - продолжает Шейфер. Похоже, коллеги-разработчики из LucasArts не смогли поспорить с логикой Шейфера, и если вы просмотрите титры Star Wars Racer, то увидите, что Шейферу приписывают следующее: "никогда активно не пытался саботировать проект", что не только точно, но и еще более уморительно теперь, когда мы знаем контекст.

Что касается того, над чем сейчас работает Шейфер и остальная команда Double Fine, то, к сожалению, это не Psychonauts 3 - как бы фанаты студии ни хотели ее увидеть. На самом деле, студия, очевидно, имеет "множество проектов" в работе после завершения Psychonauts 2. Если вы все же хотите вновь окунуться в процесс разработки игры, Double Fine недавно выпустила документальный сериал о психоделическом сиквеле.