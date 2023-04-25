Фанаты Star Wars Jedi делятся своими самыми большими опасениями перед запуском Survivor ©

До выхода Star Wars Jedi: Survivor осталось всего несколько дней. Fallen Order широко известна как одна из лучших игр по "Звездным войнам" за последнее время, поэтому Survivor предстоит удержать высокую планку. Ничто не говорит о том, что игра провалится, но это не помешало сотням фанатов поделиться своими самыми большими опасениями по поводу игры в преддверии запуска.



Первым начал u/HortenseRules на официальном сабреддите Fallen Order. Он объяснил, что его немного беспокоит общий размер игры, считая, что некоторые из исследуемых планет могут оказаться немного меньше, чем кажется на предрелизных кадрах. Кодох, похоже, является местом, где будет проходить большая часть игры, но мы знаем, что Кэл Кестис в какой-то момент посетит Корусант - насколько его можно будет исследовать и сколько свободы игрок получит на планете, все еще остается предметом споров.

Одним из самых больших поводов для беспокойства у фанатов, ответивших на сообщение, являются проблемы с FPS. Star Wars Jedi: Survivor разрабатывалась для ПК и консолей текущего поколения и не будет доступна на PS4 или Xbox One, что означает, что у нее, вероятно, могут быть проблемы с оптимизацией. С такими играми, как Redfall и A Plague Tale: Requiem, в которых решили не использовать режимы производительности при запуске, беспокойство по поводу частоты кадров начинает появляться вновь. Respawn ничего не говорила об отсутствии режима производительности, поэтому мы можем с уверенностью предположить, что он будет.

Другой странной проблемой, популярной среди фанатов, является реальный страх: u/Fanboy1911 надеется, что гигантские пауки, с которыми Кэл столкнулся в Кашиике в Fallen Order, не вернутся в сиквел. Конечно, арахнофобия - очень распространенное явление, и иногда вид пауков может быть слишком тяжелым для некоторых людей. Многие фанаты надеются, что Respawn ввела в игру режим арахнофобии, чтобы избавиться от этих ужасных тварей, что кажется вполне вероятным в наши дни, поскольку разработчики стараются удовлетворить потребности всех типов игроков.



Наконец, все еще есть поклонники Кэла и Меррин, так как u/f_n_wildcard беспокоится, что Jedi Survivor не сделает их "использующей силу, инь-янь властной парой, которой им суждено быть". Многие фанаты также переживают, что недавно вышедшая новелла "Боевые шрамы" означает, что этого не произойдет, так как в нем Меррин стала пансексуалкой. Однако это означает, что Меррин привлекают люди независимо от пола, так что верующим в Кэла и Меррин пока не стоит терять надежду.