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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 981 оценка

Камерон Монахэн хотел бы сыграть Кэла Кестиса вживую, но только если в этом будет смысл

AceTheKing
Новости

Издание The Direct сообщило о том, что Камерон Монахэн, который подарил внешность и исполнил роль персонажа Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, поделился своими мыслями касательно исполнения данной роли вживую в каком-либо проекте по Звездным Войнам.

По словам актера, он согласится на такую роль только если в ней будет какой-то смысл для развития персонажа - актер не хочет появляться лишь для того, чтобы повторить свою роль в живом исполнении и тем самым удовлетворить желание фанатов. На данный момент актер больше сосредоточен на том, чтобы дать Кэлу достойную сюжетную линию в играх и старается не думать ни о чем другом.

"Это должно быть сделано правильно. Под этим я подразумеваю, что это должно каким-то образом продолжить историю или дополнить персонажа. Я не хочу, чтобы он просто появлялся и был там. Я хочу, чтобы он что-то значил и чтобы сам персонаж имел значение. Итак, это должно иметь смысл. Но в правильном контексте, тогда да, безусловно." - подытожил актер
16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MrGamerDad

Да там вообще надо всё в порядок приводить. Нужен нормальный 18+ фильм по Звёздным Войнам с драмой, хорошим сюжетом, масштабными битвами, элементами тайны и мистики, крепким и жёстким экшеном и немного юмора. Знаю, размечтался.

10
-zotik-

Да, размечтался))

1
Дмитрий Нетсев

Зачем 18+?

0
Кей Овальд

Не будет. Персонаж-то неплохой, но в диснеевском каноне его скорее обгадят или геем очередным сделают.

1
-zotik-

Актеру не привыкать гея играть

2
Дмитрий Нетсев

По-хорошему, джедай должен быть асексуалом.

0
Seifer1986

Ну это то логично...

И еще логичнее отменить 3 последних эпизода и начать нормальную сюжетную ветку после 6го эпизода. А Кэл и все наследие этой серии игр добавить в канон и развить в качестве возрождения Ордена Джедаев. Если уж Асока и Ко выжили и т.д., почему бы и здесь не сделать что-то стоящее.

(поднял глаза к нему, скрестил мальцы и сложил руки вместе) Дрисьней, ну включите мозг пожалуйста.. =_=

0