Камерон Монахэн хотел бы сыграть Кэла Кестиса вживую, но только если в этом будет смысл

Издание The Direct сообщило о том, что Камерон Монахэн, который подарил внешность и исполнил роль персонажа Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, поделился своими мыслями касательно исполнения данной роли вживую в каком-либо проекте по Звездным Войнам.
По словам актера, он согласится на такую роль только если в ней будет какой-то смысл для развития персонажа - актер не хочет появляться лишь для того, чтобы повторить свою роль в живом исполнении и тем самым удовлетворить желание фанатов. На данный момент актер больше сосредоточен на том, чтобы дать Кэлу достойную сюжетную линию в играх и старается не думать ни о чем другом.
"Это должно быть сделано правильно. Под этим я подразумеваю, что это должно каким-то образом продолжить историю или дополнить персонажа. Я не хочу, чтобы он просто появлялся и был там. Я хочу, чтобы он что-то значил и чтобы сам персонаж имел значение. Итак, это должно иметь смысл. Но в правильном контексте, тогда да, безусловно." - подытожил актер
Да там вообще надо всё в порядок приводить. Нужен нормальный 18+ фильм по Звёздным Войнам с драмой, хорошим сюжетом, масштабными битвами, элементами тайны и мистики, крепким и жёстким экшеном и немного юмора. Знаю, размечтался.
Да, размечтался))
Зачем 18+?
Не будет. Персонаж-то неплохой, но в диснеевском каноне его скорее обгадят или геем очередным сделают.
Актеру не привыкать гея играть
По-хорошему, джедай должен быть асексуалом.
Ну это то логично...
И еще логичнее отменить 3 последних эпизода и начать нормальную сюжетную ветку после 6го эпизода. А Кэл и все наследие этой серии игр добавить в канон и развить в качестве возрождения Ордена Джедаев. Если уж Асока и Ко выжили и т.д., почему бы и здесь не сделать что-то стоящее.
(поднял глаза к нему, скрестил мальцы и сложил руки вместе) Дрисьней, ну включите мозг пожалуйста.. =_=