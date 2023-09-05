Патч под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor добавляет поддержку DLSS на ПК и улучшает производительность ©

Сегодня Respawn Entertainment и Electronic Arts объявили о выпуске патча под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor. Это крупное обновление направлено на решение многих проблем с производительностью как на ПК, так и на консолях. Кроме того, как вы можете прочитать в журнале изменений ниже, версия для ПК получает официальную поддержку DLSS.

Обновление представляет несколько улучшений, связанных с производительностью на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в том числе:

Режим производительности был полностью переработан для существенного улучшения игрового процесса.

Ряд оптимизаций GPU и CPU, а также отключение трассировки лучей привели к улучшению игрового процесса, включая стабильные 60 FPS в режиме Performance.

Режим Качества также был оптимизирован для уменьшения колебаний FPS и других визуальных улучшений.

Добавлена поддержка переменной частоты обновления для PS5

Дополнительные улучшения производительности и оптимизации для ПК, включая поддержку DLSS.

Усовершенствования системы сохранения, предотвращающие повреждение сохраненных игр

Исправлены проблемы, из-за которых игроки не могли восстановить свои XP после смерти при определенных обстоятельствах.

Различные исправления разнообразных сбоев

Различные исправления ошибок и улучшения на всех платформах, включая исправления поведения ткани, освещения и пользовательского интерфейса.

Как вы, наверное, помните, Star Wars Jedi: Survivor — одна из тех игр, спонсируемых AMD, которые при запуске включали только FSR 2.1. К счастью, моддер PureDark добавил поддержку DLSS 2 и DLSS 3, что значительно улучшило как производительность, так и точность изображения.

Теперь, благодаря встроенной реализации DLSS 2, эта часть мода PureDark больше не понадобится, хотя владельцы графических процессоров серии RTX 40 по-прежнему будут заинтересованы в моде Frame Generation для достижения более высокой частоты кадров.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля и получила широкое признание, несмотря на вышеупомянутые проблемы с производительностью.