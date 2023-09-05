Патч под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor добавляет поддержку DLSS на ПК и улучшает производительность

Сегодня Respawn Entertainment и Electronic Arts объявили о выпуске патча под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor. Это крупное обновление направлено на решение многих проблем с производительностью как на ПК, так и на консолях. Кроме того, как вы можете прочитать в журнале изменений ниже, версия для ПК получает официальную поддержку DLSS.
Обновление представляет несколько улучшений, связанных с производительностью на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в том числе:
- Режим производительности был полностью переработан для существенного улучшения игрового процесса.
- Ряд оптимизаций GPU и CPU, а также отключение трассировки лучей привели к улучшению игрового процесса, включая стабильные 60 FPS в режиме Performance.
- Режим Качества также был оптимизирован для уменьшения колебаний FPS и других визуальных улучшений.
- Добавлена поддержка переменной частоты обновления для PS5
- Дополнительные улучшения производительности и оптимизации для ПК, включая поддержку DLSS.
- Усовершенствования системы сохранения, предотвращающие повреждение сохраненных игр
- Исправлены проблемы, из-за которых игроки не могли восстановить свои XP после смерти при определенных обстоятельствах.
- Различные исправления разнообразных сбоев
- Различные исправления ошибок и улучшения на всех платформах, включая исправления поведения ткани, освещения и пользовательского интерфейса.
Как вы, наверное, помните, Star Wars Jedi: Survivor — одна из тех игр, спонсируемых AMD, которые при запуске включали только FSR 2.1. К счастью, моддер PureDark добавил поддержку DLSS 2 и DLSS 3, что значительно улучшило как производительность, так и точность изображения.
Теперь, благодаря встроенной реализации DLSS 2, эта часть мода PureDark больше не понадобится, хотя владельцы графических процессоров серии RTX 40 по-прежнему будут заинтересованы в моде Frame Generation для достижения более высокой частоты кадров.
Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля и получила широкое признание, несмотря на вышеупомянутые проблемы с производительностью.
Вот теперь можна и поиграть, а скоро и озвучка выйдет
Когда кстати?) К декабрю походу
к декабрю дай бог на хогвартс выйдет
Вы хотели сказать, Вот теперь можно и взломать?
Опа. Так эксклюзивность фср временная получается? Генератор бы еще официально встроили
Так встроили, автор просто особо не шарит
Да реально прикрутили. Теперь все есть
Ру не слетел?
зачем им мод ,если там и генерацию добавили
5700x + 4070 ti - 1440p - частенько статэры ловил на ультрах с трассировкой. Не прошло и "года" они добавили длсс и оптимизон. Походу и со старфилд +\- также ждать официального длсс.
Пиратка когда будет?)
Любая игра с денувой стоит 100 руб офлайн активация со всеми патчами и ждать взлома не надо
+ аккаунты за копейки продают
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Да я на релизе игру прошел за 200 руб и забыл, взлом ещё ждать нах надо
От 100₽ аккаунт с игрой ea app, steam
слыш быстрее работаете. там уже озвучка не за горами. я не хочу в звездные баги играть)
Теперь играть можно?
Чемоданы от амуде закончились?)
Лучше бы оптимизацию завезли!