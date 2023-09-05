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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.5 756 оценок

Патч под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor добавляет поддержку DLSS на ПК и улучшает производительность

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butcher69
Новости

Сегодня Respawn Entertainment и Electronic Arts объявили о выпуске патча под номером семь для Star Wars Jedi: Survivor. Это крупное обновление направлено на решение многих проблем с производительностью как на ПК, так и на консолях. Кроме того, как вы можете прочитать в журнале изменений ниже, версия для ПК получает официальную поддержку DLSS.

Обновление представляет несколько улучшений, связанных с производительностью на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в том числе:

  • Режим производительности был полностью переработан для существенного улучшения игрового процесса.
  • Ряд оптимизаций GPU и CPU, а также отключение трассировки лучей привели к улучшению игрового процесса, включая стабильные 60 FPS в режиме Performance.
  • Режим Качества также был оптимизирован для уменьшения колебаний FPS и других визуальных улучшений.
  • Добавлена поддержка переменной частоты обновления для PS5
  • Дополнительные улучшения производительности и оптимизации для ПК, включая поддержку DLSS.
  • Усовершенствования системы сохранения, предотвращающие повреждение сохраненных игр
  • Исправлены проблемы, из-за которых игроки не могли восстановить свои XP после смерти при определенных обстоятельствах.
  • Различные исправления разнообразных сбоев
  • Различные исправления ошибок и улучшения на всех платформах, включая исправления поведения ткани, освещения и пользовательского интерфейса.

Как вы, наверное, помните, Star Wars Jedi: Survivor — одна из тех игр, спонсируемых AMD, которые при запуске включали только FSR 2.1. К счастью, моддер PureDark добавил поддержку DLSS 2 и DLSS 3, что значительно улучшило как производительность, так и точность изображения.

Теперь, благодаря встроенной реализации DLSS 2, эта часть мода PureDark больше не понадобится, хотя владельцы графических процессоров серии RTX 40 по-прежнему будут заинтересованы в моде Frame Generation для достижения более высокой частоты кадров.

Star Wars Jedi: Survivor вышла 28 апреля и получила широкое признание, несмотря на вышеупомянутые проблемы с производительностью.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
erkins007

Вот теперь можна и поиграть, а скоро и озвучка выйдет

2
RickeyIMBA

Когда кстати?) К декабрю походу

0
DeadRemix RickeyIMBA

к декабрю дай бог на хогвартс выйдет

0
HITMAN 5

Вы хотели сказать, Вот теперь можно и взломать?

0
caliskan

Опа. Так эксклюзивность фср временная получается? Генератор бы еще официально встроили

1
DeadRemix

Так встроили, автор просто особо не шарит

0
caliskan DeadRemix

Да реально прикрутили. Теперь все есть

0
Abarmot90

Ру не слетел?

0
DeadRemix

зачем им мод ,если там и генерацию добавили

0
romero52

5700x + 4070 ti - 1440p - частенько статэры ловил на ультрах с трассировкой. Не прошло и "года" они добавили длсс и оптимизон. Походу и со старфилд +\- также ждать официального длсс.

0
Dark1994

Пиратка когда будет?)

0
RickeyIMBA

Любая игра с денувой стоит 100 руб офлайн активация со всеми патчами и ждать взлома не надо

-1
Abarmot90 RickeyIMBA

+ аккаунты за копейки продают

-1
RickeyIMBA

http://antidenuvo.ru/star-wars-jedi-survivor

-1
RickeyIMBA Abarmot90

Да я на релизе игру прошел за 200 руб и забыл, взлом ещё ждать нах надо

-1
Abarmot90 RickeyIMBA

От 100₽ аккаунт с игрой ea app, steam

-1
muxamor2011

слыш быстрее работаете. там уже озвучка не за горами. я не хочу в звездные баги играть)

0
Никита Дроздоvv

Теперь играть можно?

-1
Listoman

Чемоданы от амуде закончились?)

-2
Omnia Smirnow

Лучше бы оптимизацию завезли!

0