Первая демонстрация русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр (текстовый перевод и озвучение), провела сегодня трансляцию с демонстрацией русского дубляжа самых разнообразных игр
И во время неё студия показала первую демонстрацию русского дубляжа космического экшена Star Wars Jedi: Survivor.
Star Wars Jedi: Survivor в настоящее время доступна для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в данный момент авторы работают над версиями для PS4 и Xbox One
Отлично.
Старфилд лучше делайте)
миллионов 10-20 задонать. и думаю они займутся,
Нельзя делать озвучку к игре которая не вышла
Раньше разрабы сами давали файлы озвучки чтоб до релиза перевели игру
Но теперь так не работает
найс акк купил на днях за 80 р игра топчик на 4090 олед 4к кайфую
С видюхой за в цену поддержанной российской машины активируешь игры за 80 р.?)