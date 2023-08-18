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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.5 732 оценки

Первая демонстрация русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice

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butcher69
Новости

Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр (текстовый перевод и озвучение), провела сегодня трансляцию с демонстрацией русского дубляжа самых разнообразных игр

И во время неё студия показала первую демонстрацию русского дубляжа космического экшена Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor в настоящее время доступна для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в данный момент авторы работают над версиями для PS4 и Xbox One

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отлично.

2
Riken120

Старфилд лучше делайте)

-2
muxamor2011

миллионов 10-20 задонать. и думаю они займутся,

-1
Ely Maze

Нельзя делать озвучку к игре которая не вышла

Раньше разрабы сами давали файлы озвучки чтоб до релиза перевели игру

Но теперь так не работает

0
Protocol10

найс акк купил на днях за 80 р игра топчик на 4090 олед 4к кайфую

-5
hamshut

С видюхой за в цену поддержанной российской машины активируешь игры за 80 р.?)

1