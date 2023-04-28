Предзагрузка Star Wars Jedi Survivor столкнулась с многочисленными проблемами "распаковки" в Steam

Игроки Star Wars Jedi: Survivor, предварительно загрузившие игру в Steam, обнаруживают, что не могут сразу же начать игру.
Мало того что сама предзагрузка заняла 140 ГБ, многочисленные сообщения на сабреддите серии выражают недовольство тем, что, хотя игра уже разблокирована и скачана, приходится еще долго ждать "распаковки", прежде чем можно будет поиграть.
Распаковка происходит потому, что предзагрузка дает доступ к зашифрованной версии игры, не позволяя игрокам начать играть раньше времени. При наступлении релиза, Steam начинает расшифровывать игру через клиент, и хотя загрузка может быть быстрой благодаря скоростному интернет-соединению, распаковка может занять значительно больше времени в зависимости от скорости вашего жесткого диска.
Один из пользователей предлагает ускорить процесс, установив высокий приоритет Steam или удалив файлы в кэше depotcache. Вам также нужно убедиться, что на вашем SSD есть не менее 30 ГБ свободного места, или рассмотреть возможность апгрейда, если вы все еще используете HDD.
пусть страдают те кто любят покупать на релизе или по предзаказу
Классический релиз.
Походу у них там колпак вообще слетел.
Могли бы тогда изначально репак сделать, такая же распаковка но при меньшем объёме скачивания.
Вот у Хаттаба никогда проблем с распаковкой не было
Уже вторая новость про игру, фанатам тлоу ремейка привет