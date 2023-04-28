Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.6 327 оценок

Предзагрузка Star Wars Jedi Survivor столкнулась с многочисленными проблемами "распаковки" в Steam

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R_Mor
Новости

Игроки Star Wars Jedi: Survivor, предварительно загрузившие игру в Steam, обнаруживают, что не могут сразу же начать игру.

Мало того что сама предзагрузка заняла 140 ГБ, многочисленные сообщения на сабреддите серии выражают недовольство тем, что, хотя игра уже разблокирована и скачана, приходится еще долго ждать "распаковки", прежде чем можно будет поиграть.

Распаковка происходит потому, что предзагрузка дает доступ к зашифрованной версии игры, не позволяя игрокам начать играть раньше времени. При наступлении релиза, Steam начинает расшифровывать игру через клиент, и хотя загрузка может быть быстрой благодаря скоростному интернет-соединению, распаковка может занять значительно больше времени в зависимости от скорости вашего жесткого диска.

Один из пользователей предлагает ускорить процесс, установив высокий приоритет Steam или удалив файлы в кэше depotcache. Вам также нужно убедиться, что на вашем SSD есть не менее 30 ГБ свободного места, или рассмотреть возможность апгрейда, если вы все еще используете HDD.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
JohnTornton

пусть страдают те кто любят покупать на релизе или по предзаказу

2
Кей Овальд

Классический релиз.

1
saa0891
Мало того что сама предзагрузка заняла 140 ГБ
Вам также нужно убедиться, что на вашем SSD есть не менее 30 ГБ свободного места

Походу у них там колпак вообще слетел.

0
tvorog8088

Могли бы тогда изначально репак сделать, такая же распаковка но при меньшем объёме скачивания.

0
Aellie

Вот у Хаттаба никогда проблем с распаковкой не было

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Уже вторая новость про игру, фанатам тлоу ремейка привет

-1