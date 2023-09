Режиссер Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor Стиг Асмуссен покидает EA ©

Издание Bloomberg сообщило, что директор приключенческих игр Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, разработанных Respawn, Стиг Асмуссен покидает Electronic Arts.

Асмуссен сказал следующее:

«После тщательного обдумывания и рассмотрения Стиг Асмуссен решил покинуть Respawn, чтобы заняться другими приключениями, и мы желаем ему удачи. Ветераны-лидеры Respawn будут помогать команде продолжать работу над Star Wars Jedi: Survivor».

До работы в EA Асмуссен был художником God of War, God of War II и God of War: Chains of Olympus. Он руководил God of War III в студии Santa Monica и оказывал поддержку при создании Mortal Kombat 2011 года и God of War: Ascension 2013 года. На данный момент неясно, каким будет следующий проект Асмуссена и каковы точные причины, по которым он решил прекратить отношения с EA и Respawn Entertainment.