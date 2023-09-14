Сбор средств на русскую локализацию Star Wars Jedi: Survivor от GamesVoice успешно завершён

Студия GamesVoice торжественно сообщила о завершении сбора средств на на полную локализацию Star Wars Jedi: Survivor. А это значит, что в конечном счёте все в игре, включая врагов, заговорят на русском языке.
Команда поблагодарила всех неравнодушных за поддержку проекта, но примерных сроков выхода проекта не озвучили. В данный момент продолжается запись сцен из основного сюжета и ключевых персонажей в целом. Также сейчас в монтаже второй дневник, посвящённый двум актрисам, которые вернулись к своим ролям из первой части.
Star Wars Jedi: Survivor в настоящее время доступна для PC, PS5 и Xbox Series X|S, а в данный момент авторы работают над версиями для PS4 и Xbox One
Ещё год наверное..
Отличные новости. Жду.
ААААААААААААААААААААААААААААА
Нужно больше золота.....
Короче у разных групп куча проектов. Куча денег вдоначено от людей. Выхлопа ноль. А что выпускают,калечного качества,как та же озвучка плаг тейл второй части(озвучку которой никто не просил). Кто там обещал то к концу лета озвучку выпустить? Лето прошло, а ни одной озвучки из обещанных не вышло.
Очередные "обещатели" за чужой счёт
Ну все, ожидайте через два года выхода озвучки)
Еще такие наглые, живут за счёт подаяний простых людей, но умудряются делать рожу кирпичом, типа "...не торопите нас, это трудоёмкая работа", да кому вы нужны через год со своей озвучкой, людям нужно здесь и сейчас, собирайте меньше и делайте реще снижая качество, всё равно будет лучше чем есть.
Аминь
Отличная новость, GamesVoice моя любимая группа войсеров, выпускают потрясающую озвучку. Какую они озвучку недавно на Half-Life Alyx выпустили так это вообще шик.
Вот если бы еще на торрентах появилась, тогда ништяк
давно gamesvoice в механиков превратились?