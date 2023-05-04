Сценарист Star Wars Jedi: Survivor объяснил, как BD-1 стал "эмоциональным краеугольным камнем" сюжета ©

Ведущий сценарист Star Wars Jedi: Survivor рассказал о том, насколько важен BD-1 для серии, а также о том, какие усилия приложил разработчик Respawn, чтобы оживить дроида.

В своем блоге Дэнни Хоман, ведущий сценарист Star Wars Jedi: Survivor, рассказал о разработке сиквела, а также о том, насколько важен верный помощник Кэла для истории персонажа. Как объясняется в сообщении, BD-1 фактически прошел через тот же процесс захвата движения, что и актер Кэмерон Монахэн при разработке игры.

Наверняка вы задаетесь вопросом, как, черт возьми, команда Respawn смогла заставить крошечного робота действовать в мокапе? Вместо этого BD-1 сыграл актер Гидеон Эмери, который использовал картонную копию дроида вместе со специальным прибором для создания звуковых сигналов и писков персонажа — фото того, как это выглядело, вы можете увидеть ниже.

Зачем вообще нужен актер, играющий BD? Единственные реплики BD - это бипы, верно? Для команды сценаристов BD - главный герой, а на съемочной площадке необходимо, чтобы актер продумывал мотивацию персонажа в каждой сцене, иначе можно упустить возможность. Гидеон подает звуковые сигналы на съемочной площадке, чтобы другие актеры могли слышать реакции BD вживую. Когда мы пишем звуковые сигналы BD в наших сценариях, мы всегда указываем общий смысл его реакции. Гидеон, держа в руках копию БД, ходил за Кэмероном, играющим Кэла, по съемочной площадке, свистел и давал реакции, некоторые по сценарию, некоторые нет. Это давало BD возможность почувствовать себя одним из членов команды и равным среди актеров.

Если вы уже играли в Jedi Survivor или Star Wars Jedi: Fallen Order, вы уже знаете, насколько важен BD-1 для истории Кэла. Маленький парень очень редко бывает без своего друга, что, по словам Хомана, делает BD "одним из эмоциональных краеугольных камней путешествия Кэла".

На самом деле, когда писался сюжет для Jedi: Survivor, сценаристы Respawn проговаривали реакции BD на важнейшие сюжетные моменты. "Многие из самых очаровательных и значимых моментов BD стали результатом совместной работы на съемочной площадке и внимательного взгляда Гидеона как актера", - объясняет Хоман.