Анонсированы фигуры Ревана из Star Wars: Knights of the Old Republic и Старкиллера из Star Wars: The Force Unleashed

Компания Hot Toys продолжает радовать поклонников "Звёздных войн" великолепными фигурами, которые захотел бы себе заиметь настоящий коллекционер. Речь пойдёт сегодня не о простых бойцах, а о легендарных фигурах, чьи действия оказали на вселенную "Далёкой-далёкой Галактики" далеко идущие последствия: Дарте Реване и Старкиллере (Гален Марек)!

Дарт Реван в расширенной Вселенной «Звездных войн» когда-то был джедаем, однако со временем отвернулся от Ордена и стал загадочным Темным Лордом ситхов. Империя вела длительную войну против Ордена джедаев и Галактической Республики, в результате которой обе стороны понесли колоссальные потери.

Коллекционная фигура персонажа высотой в 31 см включает в себя шлем и броню, специально сшитый костюм с капюшоном, два световых меча со светодиодной подсветкой и питанием от USB, а также подставку! Примерная дата выхода - 2-3 квартал 2025 г.

Лорд Старкиллер, он же чувствительный к Силе секретный ученик Дарта Вейдера по имени Гален Марек - настоящая "машина для убийства" врагов. Компания Hot Toys решила продемонстрировать тёмную сущность персонажа, ищущего ответы на вопросы о своём прошлом.

Великолепный и ужасающий образ (31 см высотой) имеет тщательно изготовленный шлем и броню, мастерски сшитый костюм, световые мечи со светодиодной подсветкой и питанием от USB, подставку. Примерная дата выхода такая же, как у Ревана - 2-3 квартал 2025 г.