Ремейк KOTOR по-прежнему числится в разработке, несмотря на слухи об отмене ©

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был включен в список предстоящих проектов Embracer Group, несмотря на недавние слухи о том, что игра была полностью отменена. Это также произошло после того, как игра не была представлена на презентации PlayStation, что является тревожным знаком.



Однако, несмотря на то, что гендиректор Embracer только усилил опасения, что игра была отменена, ремейк KOTOR четко указан в последнем финансовом отчете компании как находящийся в разработке для PS5 и ПК. Это говорит о том, что Embracer еще не отказалась от злополучного проекта, несмотря на многочисленные заминки во время его беспорядочной разработки.

Это событие было замечено фанатами KOTOR на Reddit, жаждущими позитивных новостей об игре после стольких тревожных историй, связанных с проектом. Здесь, что бы ни говорили слухи, мы видим, что Embracer все еще говорит инвесторам, что стоит ожидать ремейк KOTOR, и при этом сделка с PlayStation останется в силе.

Фанатам, которые играют исключительно на Xbox, не повезло, поскольку нет никаких упоминаний о том, что порт находится в разработке наряду с первоначальным релизом на PS5 и ПК. Насколько известно, соглашение с PlayStation предусматривало лишь временную эксклюзивность, скорее всего, на год, как мы видели в случае с такими играми, как Deathloop. Тем не менее, учитывая, что проект столкнулся с некоторыми трудностями на пути, этот отчет позволяет предположить, что Embracer сейчас думает только об изначальных платформах, а не о каких-либо портах в будущем.

Учитывая это, странно, что гендиректор компании Embracer Ларс Вингефорс решил лишь усугубить опасения во время встречи с инвесторами. Его прямо спросили о новостях по поводу ремейка KOTOR, что неудивительно, учитывая последние новости. Однако вместо того, чтобы успокоить инвесторов, он заявил, что у него "нет комментариев" по поводу игры, что заставило многих предположить, что компания действительно планировала объявить о том, что KOTOR был отменен.

В любом случае, единственное, что мы официально видели из ремейка KOTOR, - это короткий тизер в 2021 году. С тех пор первоначальный разработчик, Aspyr, был выгнан из проекта, а его место заняла Saber Interactive. Хотя это, по-видимому, было сделано в ответ на разочарование Embracer в игре, компания также заявила, что она "не ожидает каких-либо существенных задержек" для игры "в связи с этим переходом". Конечно, на самом деле у нас еще нет даты выхода, поэтому любые задержки будут внутренними.