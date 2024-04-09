Благодаря дневнику разработчиков появилось больше подробностей Star Wars: Outlaws

В новом видео Star Wars: Outlaws повествовательный директор Навид Хавари раскрыл больше подробностей о хитрой преступнице Кей Весс и ее верном спутнике Никсе, которые ищут возможность всей своей жизни.
- Подтвержденные синдикаты: Зерек Беш, Синдикат Пайков, Картель хаттов, Клан Ашига (новинка, совместная работа Massive и LucasFilm) и Багровый Рассвет
- Слиро — один из элитных представителей преступного мира галактики, возглавляющий преступный синдикат Зерек Беш.
- Игрок будет формировать напряженные союзы с каждым синдикатом.
- Различные возможности игрового процесса и повествования в зависимости от ваших действий.
- Осуществление «одного из величайших ограблений, которые когда-либо видела галактика» — ключевая линия сюжета.
- Игрок будет путешествовать по галактике, набирая компаньонов.
- За вами охотится могущественный охотник за головами Вейл.
- По сюжету вы встретитесь с Джаббой Хаттом и его картелем на Татуине и других планетах.
- Репутация, которую вы создаете в синдикатах, будет влиять на игру, включая продавцов, задания, которые вы выполняете, поддержку и доступ к определенным территориям.
Странное чувство, что в разработке игры лежит смесь концепций Beyond Good and Evil, Watch Dogs и немного от Assassin's Creed. Главное, чтобы не заклипали поиском и зачисткой аванпостов и лутингом материалов, без которых не будет возможности должной прокачки.
Иными словами будут уровни репутации и очки репутации, которые можно будет сразу взломать чит энжином.
Надеюсь не фар край 8 получится
Будет, как аватар скорее всего. Ни больше, ни меньше
Аватаром тут даже не пахнет лол, игру делает команда Дивизии
То есть унылый лутер шутер от 3го лица с укрытиями?
🤡
такая страшная героиня все таки, мне так не нравится ,надеюсь моды сделают нормальные, коричневые глаза, волосы кожа. космо кошку еще ей дали,очень смахивает на фар край.
Юбики пробуют в новые проекты и надеюсь игра лучше будет, чем тот же аватар. Видно, что денег больше вложили
По роликам и по описанию выглядит конечно всё очень круто.
Прямо заинтриговали.
Хоть по ЗВ игры попёрли.
абсолютно не перевариваю звёздные войны, да и юби уже давно доверия не вызывают, но в эту игру прям очень хочется поиграть