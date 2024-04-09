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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.3 263 оценки

Благодаря дневнику разработчиков появилось больше подробностей Star Wars: Outlaws

monk70
Новости

В новом видео Star Wars: Outlaws повествовательный директор Навид Хавари раскрыл больше подробностей о хитрой преступнице Кей Весс и ее верном спутнике Никсе, которые ищут возможность всей своей жизни.

  • Подтвержденные синдикаты: Зерек Беш, Синдикат Пайков, Картель хаттов, Клан Ашига (новинка, совместная работа Massive и LucasFilm) и Багровый Рассвет
  • Слиро — один из элитных представителей преступного мира галактики, возглавляющий преступный синдикат Зерек Беш.
  • Игрок будет формировать напряженные союзы с каждым синдикатом.
  • Различные возможности игрового процесса и повествования в зависимости от ваших действий.
  • Осуществление «одного из величайших ограблений, которые когда-либо видела галактика» — ключевая линия сюжета.
  • Игрок будет путешествовать по галактике, набирая компаньонов.
  • За вами охотится могущественный охотник за головами Вейл.
  • По сюжету вы встретитесь с Джаббой Хаттом и его картелем на Татуине и других планетах.
  • Репутация, которую вы создаете в синдикатах, будет влиять на игру, включая продавцов, задания, которые вы выполняете, поддержку и доступ к определенным территориям.
6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Cidrow

Странное чувство, что в разработке игры лежит смесь концепций Beyond Good and Evil, Watch Dogs и немного от Assassin's Creed. Главное, чтобы не заклипали поиском и зачисткой аванпостов и лутингом материалов, без которых не будет возможности должной прокачки.

4
antonborisov198
Репутация, которую вы создаете в синдикатах, будет влиять на игру, включая продавцов, задания, которые вы выполняете, поддержку и доступ к определенным территориям.

Иными словами будут уровни репутации и очки репутации, которые можно будет сразу взломать чит энжином.

3
Ivan Nevaжno

Надеюсь не фар край 8 получится

2
Лариан Яна

Будет, как аватар скорее всего. Ни больше, ни меньше

1
Night Driving Avenger

Аватаром тут даже не пахнет лол, игру делает команда Дивизии

1
antonborisov198 Night Driving Avenger

То есть унылый лутер шутер от 3го лица с укрытиями?

-1
Night Driving Avenger antonborisov198

🤡

0
Rama0512

такая страшная героиня все таки, мне так не нравится ,надеюсь моды сделают нормальные, коричневые глаза, волосы кожа. космо кошку еще ей дали,очень смахивает на фар край.

0
Хлыст
Игру создала студия Massive Entertainment, известная по Tom Clancy's The Division и Avatar: Frontiers of Pandora

Юбики пробуют в новые проекты и надеюсь игра лучше будет, чем тот же аватар. Видно, что денег больше вложили

-1
saa0891

По роликам и по описанию выглядит конечно всё очень круто.

Осуществление «одного из величайших ограблений, которые когда-либо видела галактика» — ключевая линия сюжета.

Прямо заинтриговали.

Хоть по ЗВ игры попёрли.

-2
Idiot Pilot

абсолютно не перевариваю звёздные войны, да и юби уже давно доверия не вызывают, но в эту игру прям очень хочется поиграть

-5