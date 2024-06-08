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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 336 оценок

Новый тизер Star Wars: Outlaws показывает немного свежего геймплея

GRAF_RAGE
Новости

В рамках Summer Game Fest 2024 первая игра с открытым миром во франшизе Star Wars решила напомнить о себе коротким тизером с кадрами реального геймплея.

Ничего принципиально нового игроки не увидят, однако в тизере мелькают кадры локаций, которые легко узнают фанаты фильмов (спасибо кадрам из фильмов, без них было бы трудно распознать отсылки).

К сожалению мы так и не увидели прямого захвата игры, с интерфейсом и реальными действиями, а только отдельные фрагменты прогулок по локациям и поездок на ... на том, чему правильное название смогут дать только фанаты в комментариях. Как будет выглядеть и ощущаться реальная игра остается только догадываться.

Релиз Star Wars: Outlaws должен состояться уже 30 августа этого года на всех платформах.

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