Новый тизер Star Wars: Outlaws показывает немного свежего геймплея

В рамках Summer Game Fest 2024 первая игра с открытым миром во франшизе Star Wars решила напомнить о себе коротким тизером с кадрами реального геймплея.
Ничего принципиально нового игроки не увидят, однако в тизере мелькают кадры локаций, которые легко узнают фанаты фильмов (спасибо кадрам из фильмов, без них было бы трудно распознать отсылки).
К сожалению мы так и не увидели прямого захвата игры, с интерфейсом и реальными действиями, а только отдельные фрагменты прогулок по локациям и поездок на ... на том, чему правильное название смогут дать только фанаты в комментариях. Как будет выглядеть и ощущаться реальная игра остается только догадываться.
Релиз Star Wars: Outlaws должен состояться уже 30 августа этого года на всех платформах.