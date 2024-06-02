NVIDIA продемонстрировала работу Ray Reconstruction в Star Wars Outlaws

На Computex 2024 Nvidia подтвердила, что Star Wars Outlaws выйдет на ПК с огромным количеством технологий компании. Для начала, Star Wars Outlaws будет поддерживать технологию DLSS 3.5 от Nvidia, добавляя DLSS Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction в игру на ПК. Помимо этого, игра будет поддерживать технологию освещения RTX Direct Illumination (RTXDI) от Nvidia.
Наряду с RTX Direct Illumination (RTXDI), Star Wars Outlaws будет поддерживать отражения с трассировкой лучей и глобальное освещение на ПК. Кроме того, игра будет поддерживать более низкие задержки ввода на оборудовании Nvidia GeForce благодаря Nvidia Reflex.
В целом, Star Wars Outlaws станет крупным показом Nvidia RTX, когда выйдет на ПК 30 августа. В трейлере ниже Nvidia продемонстрировала Outlaws с включенной и выключенной реконструкцией лучей DLSS 3.5, продемонстрировав влияние новейших технологий Nvidia на визуальные эффекты игры.
Когда ж ваш плеер в 4К научится
да он и в 1080 не умеет, хоть и написано обратное.
Издатель и разрабы не Ubisoft,а Nvidia!Скоро сюжет,квесты,музыку будет делать сам Хуанг со своими ИИ и нейросетями:D
Теперь еще своими графическими плюшками с трассировочками пытаются устроить замануху в воукнутую помойку...
Новые технологии это хорошо, это мы одобряем, но... выделять в сравнительных кадрах определенные участки, чтобы зрители знали, куда нужно смотреть, серьезно? Грош цена такому применению этих технологий.
АААМ, а что поменялось?
НИ ХУ Я
всё ясно игра технодемка для рекламы продукции зеленых
Та денуво всё наладит
"Для начала, Star Wars Outlaws будет поддерживать технологию DLSS 3.5 от Nvidia, добавляя DLSS Super Resolution, Frame Generation и Ray Reconstruction в игру на ПК. Помимо этого, игра будет поддерживать технологию освещения RTX Direct Illumination (RTXDI) от Nvidia."
Лепота, NVidia, RESPECT, за крутые плюшки.