По Star Wars: Outlaws вышел новый ролик с геймплейными кадрами

Сайт IGN опубликовал видео, посвященное разработке Star Wars: Outlaws. В ролике можно увидеть новые кадры предстоящего экшена.
Пользователям показали как фрагменты геймплея, так и несколько кат-сцен. Внимание уделили космическим битвам, паркуру, NPC, а также локациям, в том числе Татуину.
Star Wars: Outlaws разработала студия Massive Entertainment. Некоторые элементы команда позаимствовала из частей Tom Clancy’s The Division, а источниками вдохновения новинки послужили фильмы «Звездные войны», «11 друзей Оушена» и «8 подруг Оушена».
Разработчики обещают, что во время основных миссий геймеры посетят знаковые места, в том числе имперские базы и дворец Джаббы. Еще в игре будет система репутации, а также множество «пасхалок».
Производство Star Wars: Outlaws уже завершено — экшен отправили «на золото» еще 3 июля 2024-го. Новинку выпустят 30 августа 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Пока настроения открытый мир пылесосить нет, я Цусиму то забросил из-за этого, с большим интересом все игры Ремеди перепрошёл, даже до Стражей Галактики руки дошли, всётки коридорные игры приятней проходить и быстрее, а с этими слишком много пустой возни.
как то все крайне сомнительно выглядит, еще и баба гг. не я пас