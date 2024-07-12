Разработчики Star Wars Outlaw рассказали о преступных синдикатах игры

В последнем трейлере к долгожданной игре Star Wars Outlaws от Ubisoft были представлены преступные синдикаты. Во время своего путешествия по вселенной игроки столкнутся с различными преступными группировками.

Среди банд, представленных в игре, - хорошо известные "Картель хаттов", "Синдикат Пайков" и "Багровый рассвет", а также ранее не встречавшиеся "Клан Ашига" и "Зерек Беш". От них и придется получать выгоду главной героине Кей Весс, используя систему репутации.

Во всех [синдикатах] есть жестокие соперники, с которыми придется столкнуться Кей. И игроку нужно будет использовать систему репутации, чтобы получить желаемое. Это не друзья, не рабочие, вы не присягаете им на верность, вы просто выживаете и пытаетесь создать себе имя и репутацию в этом мире. Воспринимайте их как средство достижения цели. Что они могут предложить и что мне нужно и что я хочу сейчас?

Картель хаттов

По сути, Хатты - это то, что вы видите. Они не боятся использовать силу, они берут то, что хотят, и они невероятно могущественны. Джабба Хатт - очень известный персонаж в галактике "Звездных войн", поэтому Синдикат Хаттов определенно вдохновлен [тем, что вы уже видели]. Так что вы увидите там стражей порядка, а также некоторых персонажей из фильмов, например, гаморианских стражников.

Синдикат Пайков

Синдикат Пайковв этом периоде невероятно богат и влиятелен. В центре нашего внимания - их младший босс, Горак, который отвечает за дела Пайков на луне Тошара. И хотя она находится под контролем Империи, как и вся остальная галактика, мы видим ее коррумпированную сторону, потому что Пайки заключили с Империей сделку, по которой они могут делать то, что хотят, а Империя всегда получает свою долю.

Багровый рассвет

Багровый рассвет, особенно на фоне других произведений, замышляет нечто очень и очень интересное, что стоит оставить для изучения и погружения другим. Но этот период очень, очень важен с точки зрения персонажа леди Ки'ра. Вы можете встретить их в определенных местах, и не всегда это место принадлежит им полностью. Возможно, они захватили где-то власть. Их элементы можно увидеть на фоне того, что когда-то было частью чего-то другого.

Клан Ашига

Они совершенно новые, но для клана Ашига мы использовали уже существующий вид под названием Мелитто, и у них есть много разных аспектов. У них нет глаз, поэтому они используют различные органы чувств, и было очень интересно создать целый синдикат, который не использует зрение. Поэтому в их дизайне много тактильных элементов. [В них много японского влияния, мы использовали те же источники вдохновения для клана Ашига. И вы увидите это в их силуэтах, в которых много отсылок к самурайским доспехам или кимоно.

Зерек Беш

Это невероятно богатая организация. У них свои планы, и они вроде как новый игрок в галактике и в профсоюзах. Мы действительно хотели относиться к ним как к новому игроку в галактике. Что касается Кей, то она действительно убегает от них и от Слиро [их лидера]. За ней ведется активная охота, и она с помощью других синдикатов получает то, что ей нужно для совершения ограбления, которое освободит ее от них.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.