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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 877 оценок

Стало известно, когда Star Wars Outlaws выйдет на Switch 2

Lunersun Lunersun

Ubisoft с Massive Entertainment объявили, что Star Wars Outlaws появится на Switch 2 четвёртого сентября этого года. Также официально представили DLC под названием A Pirate's Fortune — выйдет оно уже 15 мая.

В сети раньше времени оказался трейлер с датой релиза дополнения A Pirates Fortune для Star Wars Outlaws

В дополнении, если верить Ubisoft, главную героиню Кей и её зверька Никса занесёт в систему Хепи. Там им предстоит выяснить, что значит быть «настоящим лидером». По пути они столкнутся с легендарным пиратом Хондо Онакой (того самого из мультсериалов), а также со Стингер Таш и её бандой рейдеров Рокана. Кроме того, игрокам предложат познакомиться с Торговой лигой Миюки, которая даст новые цацки для корабля «Следопыт» в обмен на контрабанду всякой опасной всячины по галактике.

А ещё вместе с выходом дополнения всем игрокам подкинут косметические предметы по мотивам сериала «Звёздные войны: Опорная команда». В набор входит костюм для Никса, трофей и брелок для спидера и «Следопыта». Всё это добро появится в ящике доставки на корабле, стоит только обновиться.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MagnanimousCecil

Из кожи вон лезут, чтобы хоть как-то оправдать это творение

3
Игорь Болонев

их ещё не закрыли? жаль жаль

3
Властелин Сосцов

всему свое время

Egik81

Эхх нужно было брать ГГ не из реальности а из влажных фантазии подростков. Тогда бы и выстрелила.

2
Kenn1y

Ну или делать возможностью костюмайза, делать в игре внешне стремного персонажа, ещё и ГГ, так себе идея.

1
Властелин Сосцов Kenn1y

это были влажные фантазии уродливых фемок

vegas99

Сначала ждём взлом свитча 2 и потом играем

1