Стало известно, когда Star Wars Outlaws выйдет на Switch 2

Ubisoft с Massive Entertainment объявили, что Star Wars Outlaws появится на Switch 2 четвёртого сентября этого года. Также официально представили DLC под названием A Pirate's Fortune — выйдет оно уже 15 мая.

В дополнении, если верить Ubisoft, главную героиню Кей и её зверька Никса занесёт в систему Хепи. Там им предстоит выяснить, что значит быть «настоящим лидером». По пути они столкнутся с легендарным пиратом Хондо Онакой (того самого из мультсериалов), а также со Стингер Таш и её бандой рейдеров Рокана. Кроме того, игрокам предложат познакомиться с Торговой лигой Миюки, которая даст новые цацки для корабля «Следопыт» в обмен на контрабанду всякой опасной всячины по галактике.

А ещё вместе с выходом дополнения всем игрокам подкинут косметические предметы по мотивам сериала «Звёздные войны: Опорная команда». В набор входит костюм для Никса, трофей и брелок для спидера и «Следопыта». Всё это добро появится в ящике доставки на корабле, стоит только обновиться.