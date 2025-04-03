Star Wars Outlaws выйдет на Switch 2 в 2025 году

По информации Ubisoft и компании-разработчика Massive Entertainment, приключенческий экшен с открытым миром Star Wars Outlaws выйдет на консоли Nintendo Switch 2 в четвертом квартале 2025 года. О том, что именно будет представлять собой порт игры для платформы Nintendo, пока ничего не известно. Известно лишь, что Star Wars Outlaws должна появиться на Switch 2, ориентировочно 21 ноября 2025 года.

Star Wars Outlaws оказалась не той игрой, на которую все рассчитывали. Тем не менее, она все еще заслуживает внимания. Поэтому очень приятно, что она появится на недавно анонсированной Nintendo Switch 2.

Напомним, что Star Wars Outlaws впервые вышла для PlayStation 5, Xbox Series и PC в Ubisoft Store 30 августа 2024 года, а 21 ноября - в Steam.